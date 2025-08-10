Los 90 años de una escuela mítica de calle Del Bono, en fotos y recuerdos eternos

Bajo la acreditación de decenas de vecinos, tras un censo en la Villa Palermo, el 10 de agosto de 1935 fue creada la institución hoy conocida como Escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca . El célebre establecimiento de Desamparados celebra 90 años de vida en la misma sede donde nació, se reconstruyó y albergó educativa y emocionalmente a miles de sanjuaninos . Una escuela con una rica historia ilustrada en fotos e infinitos recuerdos que emocionan a toda una comunidad.

Como gran parte de su historia, el predio de calle Del Bono fue escenario de las primeras clases. En primer lugar, Domingo A. Elizondo cedió el inmueble por un año y luego fue alquilado. Era un espacio compuesto por dos salones y un patio sin baño, que eran las ruinas de la capilla y el comedor antiguo del Colegio Don Bosco. La señora Larrinaga estuvo a cargo de tres grados, a los que asistieron 35 niños, según los datos oficiales de la fundación. El alumnado se incrementó en los años siguientes y hasta se creó la Sociedad Cooperadora.

image El antiguo edificio, que fue utilizado por la escuela desde 1935 hasta 1944.

Por supuesto, el terremoto de 1944 también hizo estragos en el edificio. Obligados a dejar la histórica casa, la comunidad y vecinos -como la familia Del Bono- pidieron a Obras Sanitarias de la Nación que cediera unos galpones de la misma calle. Finalmente, volvieron a la sede el 8 de marzo de 1952, gracias a la colaboración de la escuela, los vecinos y la Cooperadora para la construcción de las instalaciones, culminadas el año anterior.

image El galpón de Obras Sanitarias de Nación.

Anteriormente, la institución pertenecía a Nación y su nombre era Escuela 154. En 1968 pasó a llamarse Escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca, en homenaje al militar sanjuanino que batalló en las campañas libertadoras con el Libertador General Don José de San Martín.

La reconstrucción fue un claro ejemplo del porvenir y la idiosincrasia de la institución. La comunidad lo evidencia: más que una escuela, es una familia, y los egresados de antaño nunca la olvidan. Los recuerdos de la inmensa huerta aledaña a Lateral de Circunvalación, las veladas, las obras escolares en el Salón de Actos y las campañas solidarias siguen presentes en cualquiera que haya pasado por la Fonseca.

Hoy, nueve décadas después de aquel inicio humilde, la Escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca sigue escribiendo su historia, pero con la mirada puesta en el futuro. Según la directora Berta Nehín, el presente institucional está atravesado por proyectos que combinan lo académico con lo humano. “Tenemos el proyecto institucional atravesado por la educación emocional, la alfabetización y el uso de nuevas tecnologías”, expresó. El trabajo es integrado, con una especial base en la educación emocional que abarca a alumnos, docentes y a toda la comunidad, según afirmó la autoridad.

image La directora Berta Nehín en el centro de la foto. En la izquierda de la imagen, la vicedirectora Claudia Linares. Están acompañadas de la profesora de Agropecuaria, Valeria Arredondo.

Para Nehín, el objetivo es claro: “Necesitamos lograr la excelencia académica, que es el pilar central que tenemos ahora”. Pero más allá de los objetivos y los planes pedagógicos, la directora deja en claro que lo que la impulsa es una profunda vocación: “Yo amo esta escuela. Todo lo que hago es en beneficio de nuestros niños, porque estoy convencida de que dejamos huellas en ellos”.

Actualmente, la escuela cuenta con una sólida planta funcional encabezada por la directora Berta Nehin y la vicedirectora Claudia Linares, acompañadas por un equipo de 12 docentes distribuidos en los distintos grados: en 1° grado, Cristina Gordillo y Macarena López; en 2°, Gabriela González, Mayra Luna y Vanessa Quiroga; en 3°, Norma Toledo y Gabriela Oropel; en 4°, Luis Gil y Natalia Oro; en 5°, Laura Muñoz y Natalia Monardez; y en 6°, Eliana Chávez. También se suman cinco profesores de especialidades: Freddy Herrera, Cecilia Brizuela, Jessica Camargo, Mariel Molina, Giselle Quiroga y Pamela Garro. La labor administrativa está a cargo de las secretarias Patricia Castro, Analía González, Analía Garay, Liliana Monla y Marcela Olivares, mientras que el mantenimiento y la limpieza del establecimiento son responsabilidad del personal de maestranza integrado por Claudio Díaz, Fabián Cortés, Fabián Orduña, Karen Segovia y Leandro Solera.

image El actual equipo docente de la escuela.

Las postales históricas

Cada rincón de la escuela guarda recuerdos. Muchos están en los abultados libros de la historia institucional, con infinitos retratos, notas periodísticas y cartas sobre las actividades más destacadas y los momentos imborrables de la comunidad.

image

image

image

Cada foto es digna de contar. Muestra las diferentes épocas y trabajos que se llevaron a cabo en el establecimiento, sin perder la familiaridad y la contención característica del lugar. Fue una de las primeras escuelas con jornada completa y, en medio de la ciudad, tuvo talleres de Agropecuaria. No solamente las tareas se realizaban dentro del predio: también hubo proyectos para ayudar en las huertas de los vecinos.

image

La escuela se mantuvo unida en distintos actos. Desde el reconocimiento al voleibolista Fabián “Pichón” Barrionuevo, exalumno e hijo del célebre Silvestre Barrionuevo -quien fuera uno de los responsables del edificio y un hombre muy querido en la comunidad- hasta la colecta para ayudar al pequeño Agustín Muñoz, quien padeció una dura enfermedad y falleció en 2004.

image

image

image

También están en la memoria las distinciones por proyectos educativos y científicos que tuvieron elogios a nivel local y nacional, mucho de ellos ocurridos durante la década del 2000. Fue destacada la labor de docentes como el caso de Verónica Mut y la dirección de "Tití" Otiñano.

Más fotos del recuerdo

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

La Fonseca, hoy

Con Berta Nehín como directora y Claudia Linares como vicedirectora, los trabajos de Agropecuaria siguen muy vigentes en la escuela. Algunas tareas están abocadas a dicha asignatura, hecho que las autoridades resaltan con orgullo. En base a los proyectos y en el marco del 90° aniversario, hubo exposiciones para mostrar las actividades en la tierra durante la última semana.

image

image

image

image

image

image