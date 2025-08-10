"18 Mundos", el colectivo de artistas sanjuaninos que nació para generar acciones y arrasa con muestras imponentes

Hace siete años atrás, Graciela Faedo y Cristian Fischer en medio de una puesta en común de ideas y deseos, descubrieron que ambos tenían la misma inquietud, ¿los artistas reunidos estaban de cierta manera reunidos en una misma grupalidad? Indagando y poniendo manos en acción, dieron forma a lo que hoy se sigue sosteniendo como un colectivo de artistas visuales denominado “18 Mundos” . Un nombre que no se eligió al azar y el desafío de continuar rompiendo esquemas es lo que los mantiene en creatividad activa.

Tiempo de San Juan conversó con Graciela, una de las propulsoras del grupo, quien comentó que en un inicio el propósito de la grupalidad fue generar acciones culturales, es decir, poder moverse en el ambiente local con propuestas artísticas que lleguen al público, tocando una amplia diversidad de temas, algunos de ellos de especial delicadeza para el ser humano.

SaveClip.App_518678336_18518400313012148_5818476989074089274_n

“La idea siempre fue respetar el mundo de cada artista integrante del colectivo. Es decir, sus temáticas, sus técnicas, formas de trabajo y todo lo que a cada uno le pertenece para poder desarrollar su obra; pero con el convencimiento de que juntos es mejor”, explicó Graciela al ser consultada por el nombre del colectivo.

Precisamente se utilizó el término “mundos” para referirse al universo creativo de cada artista visual, mientras que el número representaba en su fundación la cantidad de artistas que formaban parte del colectivo. Con el paso del tiempo el número comenzó a mutar. Algunos creadores se quedaron, otros se fueron y otros se sumaron.

image

En la actualidad la grupalidad está integrada por 10 artistas que participan de manera activa en cada decisión que se debe tomar en representación de “18 Mundos”.

Graciela explica que una de las particularidades que lleva a que el colectivo siga funcionando de manera activa y esté detrás de cuanta muestran han presentado a lo largo y ancho de la provincia, es que todo se elige de manera consensuada. La temática de la muestra, el lugar donde participar, la convocatoria a la que podrían aspirar como también la evaluación a la hora de definir si suman o no algún artista visual al colectivo.

Al respecto la sanjuanina explica que todas las decisiones se toman de manera consensuada y democrática, escuchando el deseo de cada integrante. Eso es fundamental para un funcionamiento orgánico y armonioso de un grupo humano que es amplio y variado en formas de pensar y de vivir.

SaveClip.App_500120612_18060874976132178_8453058011199318720_n

Por otro lado, Graciela acota: “Cuando un artista integrante aporta un concepto o temática para trabajar en un nuevo proyecto y es elegido por mayoría, automáticamente es enriquecido por la mirada del resto, lo que conlleva una gran generosidad por parte de todos. En este grupo de formación horizontal, todos aportamos, enriquecemos y nos ponemos a trabajar en obras inédita para cada espacio expositivo”.

Y esos procesos pueden verse en las muestras que llevan la firma de 18 Mundos, como por ejemplo “Sendas de Paz”, una propuesta artística montada en la Sociedad Israelita donde en cada obra visual es acompañada por un mensaje de paz, esperanza y unidad.

SaveClip.App_517788563_18518400286012148_5551250760649162243_n

18 Mundos está integrado en la actualidad por Adriana Carabajal, Agostina Hebilla, Beatriz del Bono, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay y Silvia Bianco. Además, el texto curatorial se encuentra a cargo de Carolina Schvartz, quien, de acuerdo a lo que explica Graciela, con su mirada critica y acompañamiento sostenido en cada proceso, logra crear con las palabras lo que expresan las propuestas artistas, siendo en sí su texto una obra más.

SaveClip.App_500138208_18060875039132178_1898773171812713347_n Integrantes de 18 Mundos en la muestra "Presencias", en el Auditorio Juan Victoria. Mayo 2025

A la unidad y apertura que caracterizan a este colectivo de artistas se suma el deseo de sostenerse sin que cualquier obstáculo impida concretar el deseo de llegar al público. Es por ello que trabajan desde la autogestión y autofinanciamiento. Detrás de cada montaje, de cada muestra, de cada propuesta, en fin, de cada obra, hay un gran sacrificio de estos artistas que solo quieren mostrar sus creaciones y poder llevar cada vez a más público.

El anhelo de 18 Mundos es poder ampliar el circuito de llegada, además de los familiares, amigos y colegas que acompañan en cada acción del colectivo de manera fiel. Las expectativas siempre están en que al menos una persona se conmueva con las muestras o sienta interés en el colectivo, por eso trabajan incansablemente durante todo el año para estar activos y presentes en el circuito artístico sanjuanino.

SaveClip.App_518093808_18518400277012148_7663807899633453524_n

La próxima muestra de 18 Mundos se estrenará en septiembre en el Teatro del Bicentenario, durante un evento turístico de carácter internacional. Por su parte en octubre estarán inaugurando una nueva muestra en la Clínica del Dr. Orellano y en noviembre el colectivo estará presentando un nuevo trabajo en la Estación San Martín. Sin duda, excelentes oportunidades para tomar contacto con esta disciplina artística de primera mano y poner en valor estos talentos, que son nuestros.