Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario

jueves 7 de agosto 2025
La mejor Selección de la provincia se conocerá este fin de semana, cuando la Liga Albardón-Angaco y la Liga Caucetera-Sanmartiniana definan al campeón de la Región Cuyo de la Copa País. Ya está todo listo. El detalle.
El duelo a partido único tendrá cita este próximo domingo desde las 16hs en el Estadio San Juan del Bicentenario. Esta final provincial tendrá un valor general de 5 mil pesos y cada Selección ingresará por diferentes sectores: La Liga Albardón-Angaco tendrá la platea norte baja y la Liga Caucetera-Sanmartiniana ocupará la platea Sur baja. En cuanto a la platea central, será para los invitados especiales.