jueves 7 de agosto 2025

Región Cuyo

Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario

Este fin de semana, la Liga Albardón-Angaco y la Liga Caucetera-Sanmartiniana pelearán por el sillón grande de la provincia en el gigante de Pocito. Todo el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Final de la Copa País. 

La mejor Selección de la provincia se conocerá este fin de semana, cuando la Liga Albardón-Angaco y la Liga Caucetera-Sanmartiniana definan al campeón de la Región Cuyo de la Copa País. Ya está todo listo. El detalle.

El duelo a partido único tendrá cita este próximo domingo desde las 16hs en el Estadio San Juan del Bicentenario. Esta final provincial tendrá un valor general de 5 mil pesos y cada Selección ingresará por diferentes sectores: La Liga Albardón-Angaco tendrá la platea norte baja y la Liga Caucetera-Sanmartiniana ocupará la platea Sur baja. En cuanto a la platea central, será para los invitados especiales.

image
