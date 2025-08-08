viernes 8 de agosto 2025

Rumbo al mundial

Se canceló la gira de la Selección Argentina por China: los nuevos rivales y sedes

La "Albiceleste" tenía diagramado el viaje a Asia para la fecha FIFA de octubre, tras las Eliminatorias, pero ahora hay un cambio de planes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Selección Argentina finalmente no realizará su gira planeada por China en octubre, por lo que la AFA tuvo que realizar un cambio de cara la primera fecha FIFA tras las Eliminatorias Sudamericanas.

Estados Unidos será entonces el anfitrión del conjunto de Lionel Scaloni para esa doble jornada de amistosos. Allí, la "Albiceleste" volverá a verse las caras con México, un rival al que no enfrenta desde su memorable duelo en el Mundial de Qatar 2022.

Qué se sabe de la gira de la Selección Argentina

A menos de un año del inicio de la próximo Copa del Mundo, el equipo argentino se dirigirá nuevamente a Norteamérica. Su primer adversario confirmado será uno de los anfitriones del próximo Mundial.

Se espera que el enfrentamiento entre Argentina y México tenga lugar entre el 8 y el 14 de octubre en el Soldier Field de Chicago, un estadio donde el conjunto nacional ya jugó en 2024 contra Ecuador, en un amistoso previo a la Copa América.

El antecedente más reciente entre la Selección Argentina y el combinado Azteca fue en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. En aquel partido, el equipo de Scaloni, bajo la presión de la victoria, se impuso por 2-0 en el Lusail Stadium, con golazos de Lionel Messi y Enzo Fernández, un triunfo crucial en su camino hacia el título.

Para completar esta gira por suelo estadounidense, se han iniciado gestiones para organizar un segundo encuentro amistoso. Este partido, de concretarse, se disputaría en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (cerca de Nueva York), un recinto que ya fue sede de la final del Mundial de Clubes y que también albergará la definición de la Copa del Mundo en 2026.

Se espera que con el correr de las semanas se conozca al segundo rival que tendrá el conjunto de Scaloni, en la que se estima será una de las últimas jornadas del año.

image

