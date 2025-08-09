Nacha Guevara se refirió a lo que Lali vivió en San Juan, tras la amenaza de bomba: "Fue desagradable"

Embed - LA NACION on Instagram: "Nacha Guevara les dedicó un mensaje muy sentido a otras dos personas del mundo del espectáculo que vivieron días complicados: Lali Espósito y Julieta Prandi. La actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para hacerles llegar su mensaje a ambas, a través de un video. Prandi expuso este viernes sus palabras finales ante el tribunal que juzga a su exmarido, Claudio Contardi, en Campana. La conductora detalló el calvario que vivió durante su matrimonio, pidió una condena para el acusado y responsabilizó a los jueces por su seguridad. El veredicto se conocerá el próximo miércoles. Por otro lado, el 1 de agosto, minutos antes de que Lali comenzara su show en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan, los efectivos policiales de la provincia intervinieron ante una amenaza de bomba y realizaron un operativo para investigar el caso. Inspeccionaron el establecimiento y, si bien alertaron por la situación, explicaron que no encontraron ningún artefacto."

