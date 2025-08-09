Nacha Guevara se refirió a lo que Lali vivió en San Juan, tras la amenaza de bomba: "Fue desagradable"

Nacha Guevara le dedicó un mensaje muy sentido a Lali, luego de que su show se viera demorado por una amenaza de bomba en el Aldo Cantoni, en San Juan. Si bien el responsable por el llamado al 911 que generó un revuelo fue castigado, la actriz y cantante se refirió al momento al que calificó de "desagradable".
A través de su cuenta de Instagram, la destacada figura del espectáculo nacional manifestó su malestar por el hecho e, incluso, recordó haber vivido episodios similares en otras épocas del país. "Mucho cuidado", remarcó la experimentada artista.
Además, se refirió a la situación que atraviesa Julieta Prandi, en el juicio contra su ex pareja por violencia de género y abuso sexual. Prandi expuso este viernes sus palabras finales ante el tribunal que juzga a su exmarido, Claudio Contardi, en Campana. La conductora detalló el calvario que vivió durante su matrimonio, pidió una condena para el acusado y responsabilizó a los jueces por su seguridad. El veredicto se conocerá el próximo miércoles.