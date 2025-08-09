sábado 9 de agosto 2025

Nacha Guevara se refirió a lo que Lali vivió en San Juan, tras la amenaza de bomba: "Fue desagradable"

La actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para hacerles llegar su mensaje a la artista que se presentó en el Aldo Cantoni y que debió retrasar su presentación, luego del llamado al 911 que provocó revuelo. Mirá qué más dijo, la misma que también apoyó a Julieta Prandi por el juicio que afronta.

Nacha Guevara le dedicó un mensaje muy sentido a Lali, luego de que su show se viera demorado por una amenaza de bomba en el Aldo Cantoni, en San Juan. Si bien el responsable por el llamado al 911 que generó un revuelo fue castigado, la actriz y cantante se refirió al momento al que calificó de "desagradable".

A través de su cuenta de Instagram, la destacada figura del espectáculo nacional manifestó su malestar por el hecho e, incluso, recordó haber vivido episodios similares en otras épocas del país. "Mucho cuidado", remarcó la experimentada artista.

Embed - LA NACION on Instagram: "Nacha Guevara les dedicó un mensaje muy sentido a otras dos personas del mundo del espectáculo que vivieron días complicados: Lali Espósito y Julieta Prandi. La actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para hacerles llegar su mensaje a ambas, a través de un video. Prandi expuso este viernes sus palabras finales ante el tribunal que juzga a su exmarido, Claudio Contardi, en Campana. La conductora detalló el calvario que vivió durante su matrimonio, pidió una condena para el acusado y responsabilizó a los jueces por su seguridad. El veredicto se conocerá el próximo miércoles. Por otro lado, el 1 de agosto, minutos antes de que Lali comenzara su show en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan, los efectivos policiales de la provincia intervinieron ante una amenaza de bomba y realizaron un operativo para investigar el caso. Inspeccionaron el establecimiento y, si bien alertaron por la situación, explicaron que no encontraron ningún artefacto."
View this post on Instagram

A post shared by LA NACION (@lanacioncom)

Además, se refirió a la situación que atraviesa Julieta Prandi, en el juicio contra su ex pareja por violencia de género y abuso sexual. Prandi expuso este viernes sus palabras finales ante el tribunal que juzga a su exmarido, Claudio Contardi, en Campana. La conductora detalló el calvario que vivió durante su matrimonio, pidió una condena para el acusado y responsabilizó a los jueces por su seguridad. El veredicto se conocerá el próximo miércoles.

