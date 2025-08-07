Nico Tivani vuela en Europa: ganó la primera etapa de la Vuelta a Portugal tras un explosivo sprint

Este jueves, Nicolás Tivani dio el gran golpe en la 86ª edición de la Vuelta a Portugal al quedarse con la primera etapa. El ciclista pocitano se impuso en un potente sprint final en el icónico Santuario de Sameiro, en Braga, tras recorrer 162,3 kilómetros entre Viana do Castelo y Sameiro.

A pesar de los intentos de fuga en los últimos kilómetros y varios ataques que buscaron romper el grupo, el sanjuanino que representa al Aviludo-Louletano-Loulé se mantuvo firme y lanzó un sprint corto pero letal, dejando sin chances a sus rivales. El equipo Anicolor controló la línea amarilla durante buena parte del trazado, mientras que Aviludo trabajó con precisión para colocar a su hombre fuerte en el lugar ideal para definir.

GxwxG7WW0AAg-jQ (1)

Detrás de Tivani llegaron el colombiano Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – Farense) y el australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy), quienes completaron el podio de la etapa con el mismo tiempo que el ganador: 3 horas, 56 minutos y 4 segundos.

En cuanto a la clasificación general, el portugués Rafael Reis (Anicolor-Tien) logró conservar el maillot amarillo y lidera la tabla con apenas dos segundos de ventaja sobre Tivani, y cinco sobre Gilmore. La lucha por el liderato promete estar al rojo vivo este viernes, cuando se dispute la segunda etapa entre Felgueiras y Fafe, sobre un trazado de 167,9 kilómetros.