El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Un hecho tan inesperado como espeluznante se vivió durante el inicio de esta semana en plena calle, en el límite entre Chimbas y Capital. Ocurrió durante la noche, mientras un grupo de jóvenes conversaba en la vía pública. Según los relatos trascendidos, un hombre se acercó a uno de ellos, le habló de manera extraña y el joven cayó tendido sobre el asfalto. Lo que siguió fue una escena propia de una película: el chico comenzó a gritar de forma estremecedora y el hombre terminó “exorcizándolo” en ese mismo lugar. El episodio, que generó conmoción entre los vecinos de la zona, incluso demandó la intervención de la Policía, que debió asistir al joven.

Según comentaron a Tiempo de San Juan testigos de la insólita situación (quienes además enviaron un video del momento a este medio), todo ocurrió durante la noche del pasado lunes, en la intersección de calles Benavídez y Paula Albarracín de Sarmiento.

En las imágenes registradas en el lugar, se puede observar al joven tendido en el suelo, gritando y pidiendo agua, mientras un hombre hace gestos con las manos al tiempo que pronuncia: “En el nombre de Dios”. De fondo se distinguen las luces de un patrullero y, alrededor, a varias personas observando la escena con asombro.

El hombre que ofreció su testimonio, de apellido González, indicó que, tras lo sucedido, se acercó a preguntarles a los amigos del joven qué había pasado. Ellos le relataron que todo comenzó cuando un hombre vestido de negro se aproximó al grupo con un libro y comenzó a leer unas palabras “en un idioma raro”. Luego, le propinó un golpe en el pecho al muchacho.

“Nos dijeron que después de eso, el chico entró en un estado de ‘posesión’, entonces llamaron al 911, por lo que llegó la ambulancia. Pero cuando intentaron trasladarlo para ofrecerle asistencia y tranquilizarlo, el chico se les escapó, corrió unos metros y cayó al suelo. Ahí fue cuando ocurrió todo lo que se ve en el video”, contó González, quien aseguró que la situación culminó con la intervención de la Policía.

Aunque hasta el momento no existen datos concretos sobre qué ocurrió con el joven después del episodio, persisten las conjeturas y la incertidumbre en torno a lo que realmente sucedió aquella noche en una calle sanjuanina.