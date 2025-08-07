"Lo viejo funciona": el video del auto de antaño tirando un coche de alta gama en San Juan

En las redes sociales , donde la inmediatez manda y los contrastes llaman la atención, un breve video grabado en San Juan logró captar la esencia de lo inesperado. Hace apenas unos días, el usuario conocido como El Pela Martínez compartió en TikTok una escena que muchos celebraron por su toque irónico: un Peugeot 504 -modelo emblemático y querido por generaciones- remolcando a un Mercedes Benz Clase C en plena lateral.

La secuencia fue filmada en la intersección de Avenida Rawson y Lateral de Circunvalación Norte, en Capital. En las imágenes se ve al Peugeot tirando sin problemas al elegante vehículo alemán. “Lo viejo funciona”, tituló el tiktoker, haciendo alusión no solo al contraste de los modelos, sino también a una especie de revancha simbólica de la mecánica de antaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953497387898409413&partner=&hide_thread=false "Lo viejo funciona": el auto de antaño que tiró un coche de alta gama en San Juan



Video gentileza: El Pela Martínez pic.twitter.com/W9SqHXFGfA — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 7, 2025

Durante el video, entre risas y comentarios, El Pela remató con una frase que despertó carcajadas en los usuarios: “Hoy un Peugeot 504 se llevó puesta a la modernidad. Ojalá el Mercedes no sea AT”, en referencia a los modelos automáticos que a veces presentan inconvenientes con la tracción o la batería.

La publicación rápidamente acumuló cientos de Me Gusta y comentarios nostálgicos. Muchos usuarios celebraron la resistencia del 504, un vehículo que supo ganarse el corazón de los argentinos por su durabilidad y mecánica sencilla. Otros, en cambio, compartieron anécdotas similares, recordando cómo “los fierros de antes” aún tienen mucho para dar.