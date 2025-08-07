"Siempre con nosotros", Peñarol y Árbol Verde le rindieron un sentido homenaje a la familia de Roni Arias

El homenaje que le rindió Peñarol y Árbol Verde.

En una jornada cargada de emoción y memoria, el Club Sportivo Peñarol recibió la visita muy especial de la hermana de Ronaldo "Roni" Arias y su cuñado. En el marco de un homenaje que trasciende la cancha, se les hizo entrega del equipo de invierno correspondiente, como parte del compromiso de seguir honrando la vida y el legado de Roni tanto adentro como afuera del campo de juego. Un jugador de Árbol Verde también le obsequió una camiseta.

La pérdida de Roni no solo dejó un vacío deportivo. Esta familia no perdió simplemente a un jugador: perdió a un hermano, un amigo, una presencia entrañable que sigue muy presente en el corazón de todos los que lo conocieron.

El momento más emotivo se vivió con la participación de Árbol Verde, quienes acompañaron este sentido homenaje y entregaron una camiseta conmemorativa a la familia de Ronaldo. Un gesto simbólico, pero cargado de amor, respeto y memoria.

Roni Arias dejó una huella imborrable en el club, y actos como este demuestran que su recuerdo sigue vivo en cada rincón de nuestra institución.

