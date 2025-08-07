jueves 7 de agosto 2025

En fotos

"Siempre con nosotros", Peñarol y Árbol Verde le rindieron un sentido homenaje a la familia de Roni Arias

Ambos equipos le brindaron un emotivo homenaje en la previa al encuentro de la fecha 10, que se disputó en el Estadio Ramón Pablo Rojas. Los referentes le regalaron una camiseta de cada equipo a su familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El homenaje que le rindió Peñarol y Árbol Verde.&nbsp;

El homenaje que le rindió Peñarol y Árbol Verde. 

En una jornada cargada de emoción y memoria, el Club Sportivo Peñarol recibió la visita muy especial de la hermana de Ronaldo "Roni" Arias y su cuñado. En el marco de un homenaje que trasciende la cancha, se les hizo entrega del equipo de invierno correspondiente, como parte del compromiso de seguir honrando la vida y el legado de Roni tanto adentro como afuera del campo de juego. Un jugador de Árbol Verde también le obsequió una camiseta.

un trotamundos del futbol de san juan y un apasionado de la redonda: quien era roni arias y el dolor por su muerte
Perfil

Un "trotamundos" del fútbol de San Juan y un apasionado de la redonda: quién era "Roni" Arias y el dolor por su muerte
Dolor por el fallecimiento de Roni Arias.
Tristeza

San Martín despidió con profundo dolor a Roni Arias, uno de los jugadores que tuvo el club en su cantera

La pérdida de Roni no solo dejó un vacío deportivo. Esta familia no perdió simplemente a un jugador: perdió a un hermano, un amigo, una presencia entrañable que sigue muy presente en el corazón de todos los que lo conocieron.

El momento más emotivo se vivió con la participación de Árbol Verde, quienes acompañaron este sentido homenaje y entregaron una camiseta conmemorativa a la familia de Ronaldo. Un gesto simbólico, pero cargado de amor, respeto y memoria.

Roni Arias dejó una huella imborrable en el club, y actos como este demuestran que su recuerdo sigue vivo en cada rincón de nuestra institución.

La publicación que hizo Sportivo Peñarol en las redes:

Embed - Log into Facebook
