sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

Russo se juega todo: Boca Juniors recibe a Racing en un duelo de necesitados

El Xeneize, que acumula 11 juegos sin ganar, se medirá ante la Academia. Desde las 16.30, por ESPN Premium

Por Redacción Tiempo de San Juan
boca

La Bombonera será escenario de un partido cargado de tensión y urgencias. Este sábado 9 de agosto, desde las 16.30, Boca Juniors y Racing se enfrentarán por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura, en un choque que puede marcar un antes y un después en el ciclo de Miguel Ángel Russo. El encuentro será televisado por ESPN Premium para todo el país.

Lee además
clasico apasionante: river visita a independiente en busca de un triunfo clave
Torneo Clausura

Clásico apasionante: River visita a Independiente en busca de un triunfo clave
el emotivo video de un nino chileno que aprende hockey sobre patines de la mano de un sanjuanino
Cracks

El emotivo video de un niño chileno que aprende hockey sobre patines de la mano de un sanjuanino

Un presente crítico para el Xeneize

Boca llega inmerso en una crisis futbolística profunda: acumula 11 partidos sin ganar, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina y su última caída ante Huracán dejó heridas abiertas. La dirigencia decidió disolver el Consejo de Fútbol y referentes históricos como Marcos Rojo y Mauricio Serna dejaron el club, reconfigurando un vestuario que busca nuevos líderes.

Para Russo, el margen de error se agotó. Un nuevo tropiezo podría acelerar decisiones drásticas, mientras que un triunfo serviría como respiro y punto de partida para intentar enderezar el rumbo.

Racing, con sus propias urgencias

La Academia tampoco atraviesa su mejor momento. Si bien viene de golear a Deportivo Riestra por Copa Argentina, su última presentación en el Clausura terminó en derrota. El equipo de Gustavo Costas necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación a playoffs y no perder terreno en la tabla anual.

Horarios y TV

  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 16.30

  • Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (EE.UU.): 15.30

  • Ecuador, Colombia y Perú: 14.30

  • México: 13.30

Transmite ESPN Premium (Pack Fútbol).

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing Club: Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Seguí leyendo

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

Ante al mirada de Tyson, un argentino es campeón del mundo con KO en el segundo round

Pipi Romagnoli, a todo o nada para ganarle a Sarmiento: la lista de convocados

Este es el calendario del Mundial de Clubes: los campeones en San Juan, los premios que otorga la competencia y grupos

"Hay cosas que prefiero guardarme": el duro descargo de Marcos Rojo en redes sociales

Bomba: Marcos Rojo se fue de Boca para convertirse en refuerzo de Racing

Rugby: Universitario viaja a Mendoza en busca de un triunfo clave en el Top 8 Oro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpazo para san martin: lo perdio en lo ultimo ante sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati
Coghlan

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello
Terrorífico

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Imagen ilustrativa.
Caído en desgracia

Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de $3 millones

Te Puede Interesar

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados
Proyecto

Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Los secretos de la extraña caverna sanjuanina que atrae la mirada de científicos del mundo
Joya récord

Los secretos de la extraña caverna sanjuanina que atrae la mirada de científicos del mundo

Guardavidas sanjuaninos le salvaron la vida a tres turistas que volcaron su kayak en Punta Negra
Final feliz

Guardavidas sanjuaninos le salvaron la vida a tres turistas que volcaron su kayak en Punta Negra