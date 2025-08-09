Russo se juega todo: Boca Juniors recibe a Racing en un duelo de necesitados

La Bombonera será escenario de un partido cargado de tensión y urgencias. Este sábado 9 de agosto, desde las 16.30, Boca Juniors y Racing se enfrentarán por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura, en un choque que puede marcar un antes y un después en el ciclo de Miguel Ángel Russo. El encuentro será televisado por ESPN Premium para todo el país.

Cracks El emotivo video de un niño chileno que aprende hockey sobre patines de la mano de un sanjuanino

Boca llega inmerso en una crisis futbolística profunda: acumula 11 partidos sin ganar, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina y su última caída ante Huracán dejó heridas abiertas. La dirigencia decidió disolver el Consejo de Fútbol y referentes históricos como Marcos Rojo y Mauricio Serna dejaron el club, reconfigurando un vestuario que busca nuevos líderes.

Para Russo, el margen de error se agotó. Un nuevo tropiezo podría acelerar decisiones drásticas, mientras que un triunfo serviría como respiro y punto de partida para intentar enderezar el rumbo.

Racing, con sus propias urgencias

La Academia tampoco atraviesa su mejor momento. Si bien viene de golear a Deportivo Riestra por Copa Argentina, su última presentación en el Clausura terminó en derrota. El equipo de Gustavo Costas necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación a playoffs y no perder terreno en la tabla anual.

Horarios y TV

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 16.30

Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (EE.UU.): 15.30

Ecuador, Colombia y Perú: 14.30

México: 13.30

Transmite ESPN Premium (Pack Fútbol).

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing Club: Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.