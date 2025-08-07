San Juan se despierta al sol: un viernes sin lluvias y con temperaturas en alza

El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de agosto la jornada tendrá un inicio frío, con mínimas en torno a los 2 °C al amanecer y una mañana despejada, con vientos suaves del sudeste a unos 7-12 km/h.

A medida que avance el día, el clima ofrecerá una destacada recuperación térmica: la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima cercana a los 13 °C, mientras el cielo seguirá mayormente despejado y sin registro de precipitaciones. Durante la noche, se espera una bajada moderada, con registros alrededor de los 8 °C, acompañados por vientos del sector suroeste débiles.

El arranque helado del día dará paso a una tarde suave, ideal para dar una vuelta, aprovechar el sol o simplemente disfrutar de la ciudad sin necesidad de ropa muy pesada.

