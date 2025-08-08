viernes 8 de agosto 2025

Comicios

Elecciones en ATSA, entre el buen flujo de votantes y las polémicas que nunca faltan

Desde las 7 de la mañana se llevan a cabo las elecciones en ATSA, tanto en la sede gremial como en distintos puntos de la provincia. Los primeros resultados podrían estar sobre las 18 horas de no haber ninguna novedad.

Por Celeste Roco Navea
image

Finalmente llegó el día para que los afiliados del gremio ATSA (Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina) elijan las personas que tendrán bajo su cargo la conducción del gremio durante los próximos cuatro años. Las fuerzas se dividen en tres candidatos y si bien hay quienes por estas horas aventuran resultados, hay otros que prefieren ser cautos, teniendo en cuenta que se están elaborando presentaciones para realizar ante la Junta Electoral por irregularidades.

Alfredo Duarte, actual secretario general del gremio y uno de los candidatos, aseguró a Tiempo de San Juan que los comicios se vienen desarrollando con total normalidad tanto en la sede del gremio ubicada en calle Santa Fe, frente a uno de los ingresos del Hospital Rawson, como también en los distintos puntos distribuidos en toda la provincia.

image

“No tenemos ningún dato, pero la gente está viniendo a votar. Hay un buen flujo de votantes registrado hasta el mediodía”, comento. Sin duda, las expectativas para la actual conducción están puesta en que recibirá el apoyo de los socios para renovar mandato y continuar cuatro años más al frente de la gestión.

Pero no todo es alegría entre los candidatos de la sanidad. Adrián Verni aseguró que se han topado con una serie de irregularidades a lo largo de la jornada y están por estas horas preparando los escritos para presentar ante la Junta Electoral.

image

“Sí hay inconvenientes, como gente que no está en los padrones. Tenemos un caso puntal, un compañero que es candidato de la Comisión Directiva que hace diez años trabaja en Valle Fértil y ahora no figura en el padrón, por lo que no lo dejan votar. Haremos la denuncia correspondiente antes de que terminen las elecciones”, aseguró.

Quedan un par de horas para que terminen los comicios, ya que las urnas estarán habilitadas hasta las 17 horas. El resultado final dependerá de cómo actúen los responsables de cada lista durante este tiempo y si las irregularidades detectadas serán denunciadas.

