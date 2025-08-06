El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

El "campo nacional y popular" sanjuanino presentó este miércoles, a horas del cierre del plazo para presentar las alianzas electorales, el frente "Fuerza San Juan", para competir en las Elecciones Legislativas el próximo 26 de octubre. La columna vertebral de la coalición es el Partido Justicialista, que estará acompañado por el Partido Conservador Popular, Partido Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Convicción Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Movimiento Libres del Sur, Patria Grande y Frente Renovador San Juan. Además, acompañaron la firma un total de 48 agrupaciones y espacios universitarios.