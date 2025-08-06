miércoles 6 de agosto 2025

Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Con la ausencia de algunas personalidades destacadas, el Partido Justicialista, junto con otros ocho partidos y más de 40 agrupaciones adherentes, presentaron su frente electoral de cara a las elecciones que se llevarán adelante el próximo 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El "campo nacional y popular" sanjuanino presentó este miércoles, a horas del cierre del plazo para presentar las alianzas electorales, el frente "Fuerza San Juan", para competir en las Elecciones Legislativas el próximo 26 de octubre. La columna vertebral de la coalición es el Partido Justicialista, que estará acompañado por el Partido Conservador Popular, Partido Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Convicción Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Movimiento Libres del Sur, Patria Grande y Frente Renovador San Juan. Además, acompañaron la firma un total de 48 agrupaciones y espacios universitarios.

Nota en desarrollo-

