Los carteles que aparecieron en las facultades de la UNSJ y el reclamo contra los centros de estudiantes: "Sin elecciones, sin gestión, sin vergüenza"

El regreso tras el fin de semana fue llamativo en las unidades académicas de la UNSJ tras la aparición de una serie de carteles colocados a simple vista. Con distintos mensajes, la cartelería apunta contra los distintos centros de estudiantes de la UNSJ, ya que no se está realizando la convocatoria a elecciones, situación que se tendría que haber dado hace unos meses.

Dentro de los mensajes que se pueden leer en los distintos carteles, se acusa a las conducciones de los centros de estudiantes de encontrase con mandato vencido y pese a ello no llamar a elecciones. Cabe recordar que las autoridades que conducen estos espacios en la actualidad fueron elegidas durante el 2023, y la gestión se extendía hasta mayo del corriente año.

La única excepción se da en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde sí hubo elecciones este año, quedando el centro de estudiantes bajo la conducción de Creando.

La cartelería que no tiene autores por el momento no solo apunta contra la conducción de estos espacios, sino también contra la Federación Universitaria. “¿Sabías que la Federación no ha convocado a elecciones en dos meses?”, señala uno de los reclamos. Esto se debe a que, si bien cada uno de los centros cuenta con autonomía para realizar sus respectivos comicios respetando los tiempos de gestión, en caso de dilatarse como sucede, la Federación es quien debería intervenir.

Además, el reclamo apunta contra la Federación si se tiene en cuenta que la conducción actual llevada adelante por Cinthia de Luca responde al espacio Ideas, que también se quedó en el 2023 con las presidencias en Sociales, Arquitectura, Salud y Filosofía.