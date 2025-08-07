viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislativas

Elecciones de octubre: Así quedaron los principales frentes nacionales

La Libertad Avanza, Provincias Unidas y el peronismo, con Grabois por afuera, inscribieron sus frentes para las elecciones de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Libertad Avanza (LLA), el PRO, el peronismo y otros sectores como Provincias Unidas presentaron este jueves los frentes con los que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en una ratificación de las alianzas que ya habían sellado previamente en otros distritos.

Lee además
elecciones bonaerenses: para milei, el peronismo esta dispuesto a hacer fraude
Denuncia

Elecciones bonaerenses: para Milei, el peronismo está dispuesto a hacer fraude
el peronismo presento fuerza san juan para competir en las legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

LLA ratificó así su acuerdo con el PRO para la provincia y la ciudad de Buenos Aires, mientras un grupo de gobernadores presentó en sociedad el sello Provincias Unidas, que llevará como candidatos a Facundo Manes y Martín Lousteau.

El peronismo, por su parte, ratificó la unidad que había alcanzado entre todos los sectores para la provincia de Buenos Aires, con la única excepción del Frente Patria Grande de Juan Grabois, quien se negó a firmar el acuerdo.

LLA y el PRO sellaron su acuerdo electoral de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre y anticiparon que el entendimiento tendrá correspondencia en el Congreso.

“Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidad a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023”, indicaron ambas fuerzas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1953598404082426225&partner=&hide_thread=false

Los espacios políticos señalaron que el “acuerdo implica el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza”.

Tras el anuncio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó que tanto ella como el ex presidente comparten la necesidad de “sostener y profundizar” el rumbo iniciado por el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023.

Por su parte, el peronismo ratificó la alianza Fuerza Patria que firmó el pasado 9 de julio para competir tanto en las elecciones legislativas nacionales como en las bonaerenses, aunque sin el espacio de Grabois.

“Cristina Kirchner le dijo que vayamos todos juntos. Si rompe es cosa de él”, había sentenciado una fuente del armado.

En territorio porteño, el justicialismo cerró un frente de unidad bajo el sello Fuerza Patria, donde logró integrar a todas las tribus que habían competido por afuera en las elecciones legislativas del 18 de mayo, incluido el espacio de Juan Manuel Abal Medina y Partidos y Valores, de Guillermo Moreno.

El peronismo santafesino oficializó un frente electoral en la provincia de Santa Fe bajo el nombre Fuerza Patria, mientras que en Entre Ríos el ex intendente de Paraná Adán Bahl y el ex director de aduanas Guillermo Michel presentaron Fuerza Entre Ríos, el espacio con el que competirán en las elecciones del 26 de octubre.

Al igual que en Santa Fe, el PJ entrerriano selló su frente electoral bajo el nombre “Fuerza Entre Ríos”, con Bahl y Michel como candidatos a legisladores nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/1953447081206587425&partner=&hide_thread=false

En tierras salteñas, Fuerza Patria también logró constituirse como frente de la mano del ex gobernador de esa provincia Juan Manuel Urtubey, quien buscará competir para ser senador nacional por ese espacio.

El justicialismo fueguino, en tanto, quedó integrado por el Partido Justicialista, Partido de la Concertación FORJA, Principios y Valores y Unidad Socialista, entre otras fuerzas.

El armado de los gobernadores

En un intento por reeditar la “ancha avenida del medio”, los radicales Martín Lousteau y Facundo Manes cerraron un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires que los llevará a ser candidatos nacionales en las próximas elecciones del 26 de octubre, en línea con la propuesta que encabezan en otras provincias los gobernadores agrupados Provincias Unidas.

El entendimiento incluye que Manes se presente como candidato a senador nacional por la Ciudad y que Lousteau vaya primero en la lista de diputados.

La alianza se llamará Ciudadanos Unidos y tendrá la misma estética de imagen que el logo de Provincias unidas.

Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) buscarán afianzar en las elecciones legislativas de octubre con el sello Provincias Unidas con alianzas provinciales.

En Córdoba, Provincias Unidas estará compuesta por 14 partidos, entre los que están el PJ, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano, GEN, Partido Socialista y Compromiso Federal, entre otros.

Por otro lado, la Coalición Cívica y Confianza Pública acordaron una alianza en la ciudad de Buenos Aires llamada Hagamos Futuro que llevará como candidatos a Hernán Reyes en la lista de diputados y a la referente de Confianza Pública Graciela Ocaña en la nómina que postulantes al Senado.

El espacio cuenta con el respaldo de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y del ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y también lo integran el MID, Transformación, el Partido de las Ciudades y el Partido Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elisacarrio/status/1953619967066149256&partner=&hide_thread=false

En Entre Ríos, en tanto, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la conformación de un nuevo frente electoral en la provincia que integran el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y LLA, con el objetivo de “consolidar un cambio profundo y sostenible” en la provincia y el país.

El Frente de Izquierda, por su parte, cerró su alianza para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre y se anunciaron las primeras candidaturas para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires que estarán representadas por Myriam Bregman y Gabriel Solano.

El Frente de Izquierda-Unidad estará integrado por el Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista.

Por fuera de ese espacio, la referente del Nuevo MAS Manuela Castañeira lanzará este viernes a las 15 su candidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires durante un encuentro de “candidates anticapitalistas” en el Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires.

Temas
Seguí leyendo

Tras el reclamo, la Federación Universitaria llamó a elecciones, ¿qué pasará con los centros de estudiantes?

El Partido Bloquista, a un paso de cerrar una alianza electoral con el orreguismo: el rol de los intendentes y los diputados

Finalmente el PRO cerró alianza nacional con el mileísmo

Mirna Moral buscará renovar mandato en el SEC y por ahora son dos los candidatos que disputarán la conducción gremial

Escala la interna en UTHGRA San Juan y desde la oposición no descartan acudir a la Justicia Federal

Los carteles que aparecieron en las facultades de la UNSJ y el reclamo contra los centros de estudiantes: "Sin elecciones, sin gestión, sin vergüenza"

Elecciones en ATSA: las propuestas de los tres candidatos que buscan quedarse con la conducción de la sanidad en San Juan

Elecciones sindicales en San Juan: tres gremios medirán fuerzas en las urnas en medio de definiciones y reclamos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reaparecio diana mondino, con fuertes criticas a javier milei: o no es muy inteligente, o es muy... video
Ex funcionaria

Reapareció Diana Mondino, con fuertes críticas a Javier Milei: "O no es muy inteligente, o es muy...

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué

Te Puede Interesar

El aumento dispuesto por la COVIAR generó rechazos y ahora también San Juan analiza formalizar su oposición.
Tensiones en el vino

La COVIAR aumentó 45% el aporte a las bodegas y se armó revuelo: ¿qué hará el gobierno de San Juan?

Por Elizabeth Pérez
El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.
Clima

San Juan se despierta al sol: un viernes sin lluvias y con temperaturas en alza

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país
Investigación Federal

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto