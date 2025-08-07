jueves 7 de agosto 2025

Una feria y un catálogo virtual con regalos hechos por manos sanjuaninas para el Día del Niño

Desde el Ministerio de Familia organizaron la venta de emprendedores locales a cuyos productos se puede acceder de modo online y asistiendo a la expo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una feria de emprendedores sanjuanino y su catálogo virtual para comprar los regalos del Día del Niño.

Una feria de emprendedores sanjuanino y su catálogo virtual para comprar los regalos del Día del Niño.

El próximo sábado 9 de agosto, a casi una semana del Día del Niño o Día de las Infancias, se desarrollará en San Juan una feria temática de emprendedores locales con opciones ideales para regalar a los pequeños. Además, se puede elegir y acceder a sus productos a través de un catálogo online puramente sanjuanino.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Economía Social, que generó propuestas para potenciar a emprendedores de San Juan y organizó las dos modalidades para fomentar la venta anticipada en la previa de la celebración.

En ese contexto, la expo PequeFES (que forma parte de la Feria de la Economía Social), se desarrollará este sábado 9 de agosto, de 15:30 a 19:30, en el Paseo de las Palmeras en el Parque de Mayo.

Allí habrá un despliegue de más de 30 emprendimientos abocados a productos en porcelana fría, agendas personalizadas, stickers y papelería, juguetes artesanales en metal, bijouterie y accesorios para el cabello, tazas, sublimación e impresiones en 3 D, juguetes y juegos didácticos, textiles como amiguris, entre otros.

“Será una oportunidad para ir a comprar los regalos a precios accesibles, según la propuesta acordada con los emprendedores”, destacaron desde la organización.

Además, habrá un espacio gastronómico y propuestas recreativas, con juegos y actividades de arte para chicos y una función de títeres gratuita, entre otras sorpresas pensadas para los más chiquitos.

La venta por catálogo virtual

Sumado a eso, desde la Dirección de Economía Social se arbitraron los medios para promover el desarrollo del catálogo virtual de regalos creativos para fomentar y publicitar el trabajo de los emprendedores sanjuaninos. Con esta acción a su vez se genera el comercio online seguro y justo.

De este catálogo participan una veintena de emprendedores que hacen productos diferentes y originales, que pueden ser el regalo para el Día del Niño. Quien ingrese desde su computadora o su teléfono podrá encontrar opciones tanto de juguetes construidos en madera, metal o resina, también tejidos a crochet, marroquinería, sublimados, entre otros.

En el link CATALOGO DIA DEL NIÑO (hacer click aquí para ingresar) se visualizar la variedad de la oferta, el teléfono de contacto de los hacedores para acordar directamente la compra, el dato de sus redes sociales para hacerles encargues y también los modos de pago.

