Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Ruta 40

“Hoy por primera vez siento que mi corazón se paró para siempre, te me fuiste sin decirme nada, dejaste solos a tus papis, tus hermanos, a tus amigos… nos dejaste solos a todos. ¿Por qué te tuvo que pasar a vos? ¿Por qué me dejaste sola? Te voy a llevar en mi corazón, primo. Me dejaste destrozada. Solo danos fuerzas para aguantar tanto dolor”, escribió una de sus primas, reflejando el desgarro que atraviesa a la familia Rojo desde la noticia del siniestro.