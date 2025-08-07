jueves 7 de agosto 2025

Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

Gran porcentaje de los sanjuaninos que se hicieron presente a primera hora en el Santuario de San Cayetano en Chimbas compartían el mismo sentimiento: agradecimiento al santo del pan y el trabajo.

Por Celeste Roco Navea
Cada 7 de agosto, decenas de sanjuaninos se dan cita en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el corazón del barrio Parque Industrial, para honrar y celebrar al patrono del pan y el trabajo. Como cada año, el agradecimiento de parte de quienes una vez fueron esperanzados esperando que el santo retribuya con trabajo se renueva y esta vez no fue la excepción.

los fieles de san cayetano dijeron presente en su dia y lo honraron en chimbas
Luego de la primera misa de la jornada, que se realizó a las 8 de la mañana, los fieles se distribuyeron en dos grupos. Unos comenzaron a armar una extensa fila frente a la imagen del santo que descansa sobre uno de los laterales del santuario. Allí, en solemne silencio, cada sanjuanino fue depositando su pedido y agradecimiento.

Algunos llegaban con los ojos cerrados, otros tomaban con fuerza la imagen de Cayetano y no faltaba quien le dejara una pequeña ofrenda que consistía en flores o espigas de trigo, símbolo con el que se relaciona al santo.

El otro grupo de fieles se trasladó a las puertas del santuario donde fueron esperados con mate cocido, alguna sopaipilla y tortita, y no faltó el pan que previamente había sido bendecido por el Padre Óscar Luna.

Consultados por Tiempo de San Juan, gran parte de los fieles presentes manifestaron que este año llegaban para agradecer más que para pedir. Agradecer por el trabajo, la salud, el pan de cada día, y renovar el pedido que hacen año tras año: que el trabajo, la salud y el pan no falte si en sus hogares ni el de las familias de la provincia.

Entre los fieles había sanjuaninos que desde hace décadas participan de la celebración, y todos los 7 de agosto se hacen un tiempo para ir, ser parte de algunas de las ceremonias religiosas que se programan en la jornada y cumplir con el patrono del trabajo.

“Siempre vengo a agradecer, desde hace años. Vengo a primera hora para que bendigan las estampitas que luego regalo y después viene toda la familia para pasar el día. Es algo que hacemos todos los años”; comenta una vecina de la zona que llegó sobre la hora a la misa, pero pudo bendecir sus presentes que luego repartió con alegría entre los fieles que no demoraron en agradecer el gesto.

Hay quienes esperaban que la concurrencia de promesantes fuera mayor a primera hora, pero la renovación de fe y esperanza en los presentes llenaron los vacíos. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad los files se concentraron en agradecer por los favores cumplidos y por contar con una fuente de trabajo, agradecimiento que con seguridad se extenderá durante lo que queda de la jornada.

