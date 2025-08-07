jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historias de fe

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas

Es quien tiene las llaves del santuario, el responsable de abrir y cerrar el espacio religioso cada semana y de permanecer atento a cualquier requerimiento cada 7 de agosto. Cómo llega a ser Carlos el guardia de San Cayetano en Chimbas, una historia de devoción y dedicación.

Por Celeste Roco Navea
IMG_2474
IMG_2472

De paso ágil, espalda erguida y con los quehaceres acumulados. Así arranca cada 7 de agosto el día para Carlos Avendaño hace más de 20 años. Se trata de un vecino reconocido, histórico y querido del barrio Parque Industrial que sin planearlo se volvió en el “amo de llaves” del Santuario de San Cayetano, logrando una conexión más que especial con el santo que honra y venera a diario.

Lee además
los fieles de san cayetano dijeron presente en su dia y lo honraron en chimbas
Galería de imágenes

Los fieles de San Cayetano dijeron presente en su día y lo honraron en Chimbas
Junto al Santuario de San Cayetano hay un lugar destinado a las donaciones, el cual funciona durante todo el año.
Fuente de solidaridad

Donaciones en el Santuario de San Cayetano: entre un día de fuerte actividad y el trabajo de todo un año

“Bueno, yo tengo las llaves para abrir y cerrar la iglesia”, comenta Carlos. Todos los días, luego de levantarse, se da una vuelta por la zona donde se encuentra el santuario, revisa que cada cosa se encuentre en su lugar y si hay mucho movimiento, repite la rutina en la tarde. Así, es uno de los pocos que sabe dónde se ubica cada objeto y tesoro que guarda en su interior el espacio religioso.

Carlos sabe que sobre su espalda pesa una gran responsabilidad, ya que, si él no aparece, el santuario no se abre y las ceremonias religiosas no se pueden llevar a cabo. Es por ello que cada día renueva aquel compromiso que asumió en los años ’80. En aquel entonces Carlos junto a su esposa se habían trasladado desde Desamparados hasta el barrio chimbero y allí es donde toma el primer contacto con San Cayetano.

IMG_2472

Al poco tiempo de casarse Carlos se queda sin trabajo y en distintas changas fue encontrando el peso diario para salir adelante, pero no era suficiente. Invocarse al patrono del trabajo no le fue difícil debido al vínculo que estaban comenzando a desarrollar y así, en un acto de creer o reventar, consiguió trabajo de chofer de colectivo, el mismo que lo vio jubilarse en el 2002.

Ya desde antes de retirarse Carlos solía acompañar a su esposa a la Iglesia. Ella y el grupo de mujeres del barrio habían iniciado la compleja tarea de reunir fondos para levantar la nueva capilla de San Cayetano, por lo que los 7 de cada mes vendían empanadas.

Ya con la jubilación en marcha, la presencia del vecino del Parque Industrial fue más frecuente en la zona del santuario, ayudando y colaborando en todo lo que fuera necesario. “Gracias a él tengo una actividad”, asegura orgulloso, contento de haber encontrado algo que hacer después de la jubilación, y poder combinar su dedicación al Santo con su pasión por las artesanías en madera.

“San Cayetano es el que me ha dado trabajo toda la vida, y aquí estoy, a la par de él. Mientras el Señor me de vida, acá voy a estar”, señaló con orgullo Carlos, contento de poder estar de pie en una nueva celebración, cumpliendo con su promesa.

Temas
Seguí leyendo

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

Fabiana Díaz, la artesana madrugadora que año a año renueva su devoción por San Cayetano

Chimbas se prepara para honrar a San Cayetano con misas, procesiones, bautismo y feria de emprendedores

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Te Puede Interesar

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas
Historias de fe

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas

Por Celeste Roco Navea
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado
Grave

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado

El orreguismo presentó su frente electoral este 6 de agosto, sumando al Partido Bloquista.
Diferenciaciación

En el orreguismo dicen que hay que dejar de lado la motosierra y agarrar el bisturí

Imagen ilustrativa.
Juicio abreviado

Le disparó a un hombre en los pies y fue condenado a dos años de prisión en el Penal de Chimbas