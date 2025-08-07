Donaciones en el Santuario de San Cayetano: entre un día de fuerte actividad y el trabajo de todo un año

Junto al Santuario de San Cayetano hay un lugar destinado a las donaciones, el cual funciona durante todo el año.

El día de San Cayetano pone a la vista de todos los sanjuaninos la constante actividad que hay en la comunidad religiosa del santuario ubicado en el Barrio Parque Industrial , en Chimbas. Y uno que tiene un movimiento especial es el ropero comunitario, que es ubica en el flanco izquierdo del templo que rinde honor al patrón del Trabajo y el Pan.

Este centro de donaciones funciona bajo la potestad de la parroquia durante todo el año. En este lugar se recibe ropa, alimentos, abrigos, remedios y otros bienes que son administrados en el lugar y entregados en función de las necesidades que van encontrando en la comunidad.

Distintos voluntarios del Santuario son los que se encargan de anotar cada una de las donaciones y catalogarlas. Una vez a la semana se abre el ropero y se atiende a las personas que se acercan pidiendo por sobre todas las cosas vestimentas y alimentos, según comentó una de las personas que prestan servicio en el lugar.

Además del día exacto del Santo Patrono, el mayor número de donaciones se suelen realizarse en la misa de cada 7 de mes. Si bien siempre son recibidas con todas ganas del mundo, desde el lugar sugirieron que las personas las hagan en cualquier momento ya que prácticamente está abierto en todo momento así se evitan ocasiones congestionamientos.

En el caso de este 7 de agosto, el pan suele ser el alimento más donado y aprovechando la alta concurrencia de personas que suele haber, se reparte entre los feligreses para así evitar que pueda estropearse. Al mismo tiempo, es una suerte de presente que los fieles se llevan a sus hogares con la bendición del patrono del Pan y el Trabajo.