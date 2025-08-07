jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fuente de solidaridad

Donaciones en el Santuario de San Cayetano: entre un día de fuerte actividad y el trabajo de todo un año

En uno de los laterales del templo ubicado en el Barrio Parque Industrial funciona un ropero comunitario, en el que se reciben, administran y reparten las contribuciones de peregrinos y devotos

Por Jorge Balmaceda Bucci
Junto al Santuario de San Cayetano hay un lugar destinado a las donaciones, el cual funciona durante todo el año.

Junto al Santuario de San Cayetano hay un lugar destinado a las donaciones, el cual funciona durante todo el año.

Lee además
agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de san cayetano en chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
los fieles de san cayetano dijeron presente en su dia y lo honraron en chimbas
Galería de imágenes

Los fieles de San Cayetano dijeron presente en su día y lo honraron en Chimbas

Este centro de donaciones funciona bajo la potestad de la parroquia durante todo el año. En este lugar se recibe ropa, alimentos, abrigos, remedios y otros bienes que son administrados en el lugar y entregados en función de las necesidades que van encontrando en la comunidad.

Se recibe ropa, alimentos, abrigos, remedios y otros bienes que son administrados en el lugar y entregados en función de las necesidades que van encontrando en la comunidad

Distintos voluntarios del Santuario son los que se encargan de anotar cada una de las donaciones y catalogarlas. Una vez a la semana se abre el ropero y se atiende a las personas que se acercan pidiendo por sobre todas las cosas vestimentas y alimentos, según comentó una de las personas que prestan servicio en el lugar.

Además del día exacto del Santo Patrono, el mayor número de donaciones se suelen realizarse en la misa de cada 7 de mes. Si bien siempre son recibidas con todas ganas del mundo, desde el lugar sugirieron que las personas las hagan en cualquier momento ya que prácticamente está abierto en todo momento así se evitan ocasiones congestionamientos.

En el caso de este 7 de agosto, el pan suele ser el alimento más donado y aprovechando la alta concurrencia de personas que suele haber, se reparte entre los feligreses para así evitar que pueda estropearse. Al mismo tiempo, es una suerte de presente que los fieles se llevan a sus hogares con la bendición del patrono del Pan y el Trabajo.

Temas
Seguí leyendo

Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

Comenzaron las obras de reparación de la mampostería del campanil de parroquia de Santa Lucía

San Martín, preparado para una noche mágica de trekking bajo la luna llena

Presupuesto Participativo 2025: los vecinos de la Capital podrán proponer y votar obras para sus barrios

"Querido Darío Barassi...", el sentido mensaje de un municipio local al conductor sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de san cayetano en chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Te Puede Interesar

El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Kirchnerismo Nunca Más, el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense
Rumbo a las urnas

"Kirchnerismo Nunca Más", el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas