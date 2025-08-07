Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

Desde muy temprano, este jueves 7 de agosto comenzó el movimiento de sanjuaninos en la parroquia del barrio Parque Industrial, en Chimbas. Eso para agradecer y pedir a San Cayetano, patrono del trabajo y el pan, en su día.

Con gran cantidad de puestos de vendedores y una nutrida agenda de actividades que se desarrollarán a lo largo de toda la jornada, cuando se espera que haya una gran presencia de promesantes, devotos y fieles.

Tiempo desde el lugar, en las celebraciones de San Cayetano En el corazón del Barrio Industrial se encuentra el Santuario de San Cayetano, que desde las 6 am está registrando movimiento por las celebraciones que se realizan al patrono del pan y el trabajo. Pedidos, agradecimientos y una jornada más que especial se espera vivir durante todo este jueves en Chimbas.

En la parroquia se realizan cinco misas durante la jornada (8, 10, 12, 14 y 17:30 horas); además la Santa Misa de Cierre de las fiestas patronales se realizará a las 20 horas.

Además, a las 11 será desarrollarán los bautismos y la procesión se llevará a cabo a las 16 horas por las calles del barrio.

Fuera de las ceremonias litúrgicas, se realiza además una feria de artesanos y emprendedores. Allí los visitantes pueden encontrar una variedad de productos gastronómicos, panificaciones artesanales, indumentaria, adornos y recuerdos, además de artesanías religiosas.

Sumado a eso, se realizará un taller denominado “Origami por la paz” a partir de las 15 horas en la Plaza de San Cayetano. La propuesta es poder plasmar en cada gruya un deseo. El taller será dictado por María Florencia Bonelli, presidente de la Asociación Argentina de Origami.