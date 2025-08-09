sábado 9 de agosto 2025

Torneo Clausura

A todo o nada en Concepción: San Martín recibe a Sarmiento, en un duelo clave por la permanencia

El Santo y el Verde, obligados a sumar, se verán las caras este sábado a las 14.30 en el Hilario Sánchez. Romagnoli busca aire en la tabla y Sava debuta en su segundo ciclo como DT del equipo de Junín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san martin san juan.jpg

En Concepción se viene un partido que parece una final anticipada. San Martín y Sarmiento de Junín se medirán este sábado, desde las 14.30, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la pelea por no perder la categoría.

El Santo, dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, viene de un empate valioso en Arroyito ante Central, pero sigue en el fondo de la tabla anual y en la de promedios. Con cuatro puntos sobre nueve posibles, el objetivo es claro: ganar en casa para respirar un poco más aliviado. La buena noticia es que Matías Orihuela, que había sido detenido por resistencia a la autoridad y amenazas, recuperó la libertad y podrá estar a disposición.

Del otro lado, Sarmiento llega con cambio de mando. Facundo Sava vuelve al banco del Verde tras la salida de Javier Sanguinetti, buscando revertir un flojo arranque de año en el que solo sumó dos victorias. El equipo juninense también está contra las cuerdas en las dos tablas y quiere aguarle la tarde a los sanjuaninos. Como refuerzo reciente, tendrá al arquero José Devecchi, que regresó al club tras su paso por San Lorenzo.

Probables formaciones:

San Martín (SJ): Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Datos del partido:

  • Hora: 14.30

  • TV: TNT Sports Premium

  • Árbitro: Sebastián Martínez

  • VAR: Germán Delfino

  • Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez

