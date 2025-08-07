jueves 7 de agosto 2025

Una nueva batalla

Yazmín necesita de los sanjuaninos: le encontraron tumores en los pulmones y piden dadores de sangre

Con tan solo cuatro años, ya enfrentó un cáncer en la pierna y ahora le detectaron tumores en los pulmones. Su familia pide dadores de sangre para que pueda ser operada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según informó su entorno familiar, recientes estudios arrojaron un resultado inesperado y devastador: le detectaron cinco tumores nuevos, distribuidos en ambos pulmones. “Tiene tres en uno y dos en el otro”, contaron con dolor. La cirugía para extirparlos está prevista para el próximo martes, y con urgencia el equipo médico solicitó dadores de sangre para garantizar la intervención.

image

“Yazmín tiene 4 añitos y necesita de tu ayuda para su próxima cirugía”, reza el cartel que sus allegados comenzaron a difundir. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor, quienes deberán presentarse en IPHEM, ubicado en Rivadavia 728 Este, Capital, e indicar que la donación es para Yazmín Luna, paciente oncológica del Hospital Rawson.

Una historia de lucha que conmovió a toda la provincia

La historia de Yazmín conmovió a San Juan desde el primer momento. En octubre de 2024, cuando apenas tenía cuatro años, comenzó a renguear. Los dolores no tenían explicación, y tras múltiples estudios, llegó el diagnóstico que cambiaría todo: sarcoma, un tumor maligno en los huesos largos.

A partir de ahí, la vida de la familia Luna -Germán, Yanina y su hija mayor Luciana- se volvió un ir y venir entre salas de espera, tratamientos, internaciones y quimioterapia. Hubo miedo, incertidumbre y muchas lágrimas. Pero también abrazos, cuentos inventados y una pequeña valiente que nunca dejó de sonreír.

image

“Lo más increíble de Yazmín es que nos daba fuerzas a nosotros. Cuando llorábamos escondidos, ella nos decía que todo iba a estar bien”, relató su papá en una entrevista reciente.

El tumor estaba en su pierna y hubo riesgo real de amputación. Pero gracias al equipo médico, encabezado por el doctor Sebastián Bettera, pudieron hacer un injerto y salvar la extremidad. La recuperación fue larga, pero Yazmín volvió a caminar. El 14 de julio, levantó un cartel entre almohadones y goteros: “Mi última quimio”. Un día después, fue recibida afuera del hospital por familiares y vecinos en una conmovedora caravana de amor.

Cómo ayudar

Hoy, esa esperanza necesita renovarse. La aparición de los tumores en sus pulmones obliga a una nueva cirugía. Y para que pueda concretarse, se necesitan dadores voluntarios.

Desde IPHEM informaron que los turnos se pueden sacar las 24 horas, pero antes de hacerlo es importante cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • No haberse realizado tatuajes, piercings o cirugías en los últimos 12 meses.
  • Asistir con DNI.
  • Si te colocaste la vacuna contra el COVID-19, deben pasar 72 horas para poder donar.
  • Desayunar liviano, sin lácteos y con abundantes líquidos.
  • Por consultas adicionales, está habilitado el número 4223571.

Una red de amor que no se rompe

Yazmín no está sola. La acompañan su familia, amigos, profesionales de la salud, fundaciones y ahora, una vez más, toda la comunidad. Porque detrás de los tubos y las sondas, siguen estando los dibujos de Pikachu, las canciones de su hermana, y esa alegría que no se apaga.

image
Yazm&iacute;n y el cartel que indicaba el tan ansiado final feliz hace pocas semanas.

Yazmín y el cartel que indicaba el tan ansiado final feliz hace pocas semanas.

La niña que nunca dejó de reír necesita hoy del compromiso y la solidaridad de todos. Donar sangre es un acto sencillo, pero para Yazmín puede significar otra oportunidad de vida. Una más.

Y en una historia donde todo se escribe con valentía y crayones, quizás esta nueva página también pueda terminar con globos amarillos y una sonrisa invencible.

