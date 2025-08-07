jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historias de fe

Fabiana Díaz, la artesana madrugadora que año a año renueva su devoción por San Cayetano

Lleva más de 10 años acercándose al santuario del Patrono del Pan y el Trabajo para vender sus artesanías y productos. Además, obsequia un detallito a cada devoto que pasa por su puesto

Por Jorge Balmaceda Bucci
Fabiana Díaz, junto a los adornos que cada año fabrica en honor a San Cayetano.

Fabiana Díaz, junto a los adornos que cada año fabrica en honor a San Cayetano.

Como hace más de una década, Fabiana Díaz fue de las primeras en llegar a la Plaza San Cayetano, ubicada junto al Santuario homónimo que este 7 de agosto volvió a llenarse de fe y esperanza.

Lee además
carlos, el fiel guardian del hogar de san cayetano en chimbas
Historias de fe

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas
agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de san cayetano en chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

Junto a su hermano, su madre y su suegra, montaron el puesto en el que cada año lucen y exponen a los visitantes sus artesanías en honor al Patrono del Pan y el Trabajo. Estampitas adornadas con espigas de trigo, cuadros y una larga lista forman parte de su oferta religiosa.

“Nosotros formamos parte de esta feria en honor a San Cayetano desde hace más de 10 años, cuando acá no había prácticamente de lo que se ve ahora. En toda mi familia somos muy creyentes y devotos de San Cayetano y por eso todos los años venimos a agradecerles que nunca nos falte trabajo”, comentó Fabiana mientras indicaba a un visitante el precio de unas de sus artesanías y regalaba a otro un delicado detalle.

IMG_2417

Continuando con el vínculo que tiene con el patrono, la artesana indicó: “Lo que nosotros vivimos es algo increíble y todo gracias a San Cayetano. Todos los que venimos a trabajar en este día terminamos vendiendo todo o prácticamente todo. En nuestro caso no pertenecemos a la iglesia, pero somos muy agradecidos de lo que nos da. No creo que haya una persona que pueda decir que le va mal”.

“Desde marzo empezamos a preparar todo lo que traemos hoy acá. Este año he hecho más de mil pancitos, que son la base de los adornitos que fabricamos”, agregó Fabiana señalando a unos diminutos panes que representan a San Cayetano. Igualmente, dentro de los productos que ofrecen hay auténticos panes caseros y otras alternativas de panificación.

Asimismo, Fabiana comentó que la de San Cayetano en la única feria en la que participan en todo el año, ya que en su día a día lo dedica a la interminable tarea de ser ama de casa y a su vez atiende un mercado que tiene un su domicilio. “No queda mucho tiempo para nada más, pero cuando llega el 7 de agosto sí que hacemos todo lo que haga falta para venir y darle nuestra gratitud a San Cayetano”.

Temas
Seguí leyendo

Donaciones en el Santuario de San Cayetano: entre un día de fuerte actividad y el trabajo de todo un año

Los fieles de San Cayetano dijeron presente en su día y lo honraron en Chimbas

Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

Comenzaron las obras de reparación de la mampostería del campanil de parroquia de Santa Lucía

San Martín, preparado para una noche mágica de trekking bajo la luna llena

Presupuesto Participativo 2025: los vecinos de la Capital podrán proponer y votar obras para sus barrios

"Querido Darío Barassi...", el sentido mensaje de un municipio local al conductor sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Junto al Santuario de San Cayetano hay un lugar destinado a las donaciones, el cual funciona durante todo el año.
Fuente de solidaridad

Donaciones en el Santuario de San Cayetano: entre un día de fuerte actividad y el trabajo de todo un año

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Te Puede Interesar

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas
Historias de fe

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas

Por Celeste Roco Navea
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado
Grave

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado

El orreguismo presentó su frente electoral este 6 de agosto, sumando al Partido Bloquista.
Diferenciaciación

En el orreguismo dicen que hay que dejar de lado la motosierra y agarrar el bisturí

Imagen ilustrativa.
Juicio abreviado

Le disparó a un hombre en los pies y fue condenado a dos años de prisión en el Penal de Chimbas