Cristina López, la escriba de las intenciones de fe para San Cayetano

En el día de San Cayetano, patrono del Pan y el Trabajo , se encuentran distintas maneras en la que los devotos agradecen por el favor recibido y su bendición. Algunos llegan con donaciones de pan, también están los que obsequian estampitas o los que ornamentan el Santuario. Y entre todos ellos, está la amabilidad de Cristina López, quien eligió manifestar su devoción haciéndose cargo de escribir a mano cada una de las intenciones que los peregrinos acercaron a las misas.

“Siempre hemos venido a celebrar San Cayetano porque todos en mi familia somos muy devotos. Hace 50 años que vivo en el Barrio Parque Industrial y mis hijos han hecho la comunión y la confirmación aquí. Este año tuve como propósito cumplir con toda la Novena, anotando cada día las intenciones de los peregrinos”, comentó Cristina con una simpatía y tranquilidad que debería propagarse por el mundo.

IMG_2440

Lapicera en mano, la señora López escribió de manera ordenada cada intención que entró al Santuario de San Cayetano: “La señora Coca, que lleva como 37 años viviendo cada año a honrar a San Cayetano, me pidió que la acompañara este año en cada momento y Gracias a Dios así fue. He anotado cada intención para que cada peregrino pudiese compartir con San Cayetano sus pedidos y también agradecimientos”.

“Realmente tengo que decir que ha sido una experiencia muy bonita. La vida cada año nos va llevando a que cada vez agradezcamos más. Al ser devotos de él, tenemos que venir a darle las gracias por todo lo que nos ha ayudado y las soluciones que nos ha ido brindando en el camino. En esta ocasión le he agradecido y también le pedí para que dos familiares míos encuentren trabajo. Sé que lo van a lograr porque yo les digo que Dios siempre está y que San Cayetano es el intercesor”, agregó Cristina, quien reconoció que este tipo de propósito le ha quitado transitoriamente tiempo con su familia, pero que igualmente es muy satisfactorio.

En cuanto a lo que más solicitó la gente en sus intenciones, Cristina comentó: “Sigue siendo una constante que lo que más pide la gente es encontrar o conservar el trabajo que tiene. Está haciendo falta mucho trabajo, se ve la necesidad en la cara de la gente. Hemos visto caras muy tristes”.

“igualmente, también hay muchas que agradecen en sus palabras y viniendo no sólo en su día. Hay un señor de Zonda que viene el día 7 de cada mes para darle las gracias a San Cayetano por todo lo que le da a su familia y a él”, completó la escriba de las intenciones de fe.