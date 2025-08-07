Operativo policial por tenencia de droga en Rawson

Tras una investigación, los policías de civil del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan allanaron este miércoles una casa en una conocida villa de Rawson. Fuentes de la fuerza revelaron que incautaron algunos gramos de sustancias prohibidas, pero no se produjeron detenciones.

El procedimiento se realizó en una vivienda situada en la vereda oeste de calle Lemos, al Norte de calle Almirante Brown, en Villa Laplagne. En el operativo trabajaron los efectivos de Drogas Ilegales, con apoyo de los uniformados del GERAS, quienes sorprendieron a los dueños de esa vivienda y a los vecinos de la zona con el despliegue de camionetas y armas largas.

Fuentes de la Policía señalaron que se realizaron tareas de vigilancia hasta que fiscalía de turno solicitó los allanamientos y el juez federal de turno ordenó concretar el procedimiento en el domicilio señalado. No se conoció el tipo y la cantidad de droga secuestrada, pero evidentemente no era mucha.

Los investigadores labraron actas por el procedimiento y notificaron de la causa a los propietarios, pero no hubo detenidos, explicaron.