jueves 7 de agosto 2025

Allanamiento

Operativo policial por tenencia de droga en Rawson

El procedimiento se concretó en un domicilio de calle Lemos en Villa Laplagne. Fuentes policiales señalaron que incautaron sustancias, pero no hubo detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
TIEMPO DE SAN JUAN captó parte del procedimiento policial.

Tras una investigación, los policías de civil del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan allanaron este miércoles una casa en una conocida villa de Rawson. Fuentes de la fuerza revelaron que incautaron algunos gramos de sustancias prohibidas, pero no se produjeron detenciones.

El procedimiento se realizó en una vivienda situada en la vereda oeste de calle Lemos, al Norte de calle Almirante Brown, en Villa Laplagne. En el operativo trabajaron los efectivos de Drogas Ilegales, con apoyo de los uniformados del GERAS, quienes sorprendieron a los dueños de esa vivienda y a los vecinos de la zona con el despliegue de camionetas y armas largas.

image

Fuentes de la Policía señalaron que se realizaron tareas de vigilancia hasta que fiscalía de turno solicitó los allanamientos y el juez federal de turno ordenó concretar el procedimiento en el domicilio señalado. No se conoció el tipo y la cantidad de droga secuestrada, pero evidentemente no era mucha.

Los investigadores labraron actas por el procedimiento y notificaron de la causa a los propietarios, pero no hubo detenidos, explicaron.

