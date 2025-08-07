jueves 7 de agosto 2025

Entró a un consorcio y sustrajo una moto en Capital: directo a la cárcel

Este jueves iba a tener la audiencia de formalización, pero el ladrón admitió el delito y lo condenaron en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sujeto que fue sorprendido con una motocicleta robada terminó condenado a prisión efectiva luego de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 5 de agosto, en un complejo habitacional de la Capital sanjuanina.

El delincuente, identificado como Rodrigo Adrián Gutiérrez, ingresó alrededor de las 4:00 de la madrugada a un departamento ubicado en el Barrio Manantiales. Allí forzó la traba de seguridad de una motocicleta Motomel B110 y se la llevó sin autorización.

Minutos después, a las 04:30 hs, personal policial lo interceptó circulando con el rodado, sin poder presentar documentación que acreditara su propiedad. La moto fue reconocida por su dueña y quedó secuestrada.

Este jueves se iba a realizar la audiencia de formalización, pero el ladrón reconoció su participación en el hecho y, en acuerdo con la Fiscalía, fue condenado mediante un juicio abreviado. El juez le impuso cuatro meses de prisión efectiva por el delito de robo

Intervinieron en el caso el Fiscal Coordinador Cristian Catalano, la Ayudante Fiscal Florencia Caillet y la Auxiliar Dra. Carla Savall, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Por Redacción Tiempo de San Juan

