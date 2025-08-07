Entró a un consorcio y sustrajo una moto en Capital: directo a la cárcel

Un sujeto que fue sorprendido con una motocicleta robada terminó condenado a prisión efectiva luego de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 5 de agosto , en un complejo habitacional de la Capital sanjuanina .

El delincuente, identificado como Rodrigo Adrián Gutiérrez , ingresó alrededor de las 4:00 de la madrugada a un departamento ubicado en el Barrio Manantiales. Allí forzó la traba de seguridad de una motocicleta Motomel B110 y se la llevó sin autorización.

Minutos después, a las 04:30 hs, personal policial lo interceptó circulando con el rodado, sin poder presentar documentación que acreditara su propiedad. La moto fue reconocida por su dueña y quedó secuestrada.

Este jueves se iba a realizar la audiencia de formalización, pero el ladrón reconoció su participación en el hecho y, en acuerdo con la Fiscalía, fue condenado mediante un juicio abreviado. El juez le impuso cuatro meses de prisión efectiva por el delito de robo

Intervinieron en el caso el Fiscal Coordinador Cristian Catalano, la Ayudante Fiscal Florencia Caillet y la Auxiliar Dra. Carla Savall, en representación del Ministerio Público Fiscal.