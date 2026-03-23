Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: hay dos muertos

Un avión de Air Canada Express, procedente de la ciudad de Montreal, Canadá, colisionó con un vehículo en tierra al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos.

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El hecho ocurrió el domingo por la noche y, según reportaron medios internacionales, dos pilotos fallecieron. A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que el otro vehículo involucrado es un camión de bomberos.

Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones en el aeropuerto hasta la 01:30 hora local (05:30 GMT).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el documento atribuye la suspensión a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, aunque no proporcionó más información.