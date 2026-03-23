lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: hay dos muertos

A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que el otro vehículo involucrado es un camión de bomberos.

Por Agencia NA
image

Un avión de Air Canada Express, procedente de la ciudad de Montreal, Canadá, colisionó con un vehículo en tierra al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos.

Lee además
trump anuncio una tregua de cinco dias con iran tras conversaciones productivas
Guerra en Medio Oriente

Trump anunció una tregua de cinco días con Irán tras "conversaciones productivas"
israel suma mas de 300 heridos tras una nueva oleada de ataques iranies
En las últimas 24 horas

Israel suma más de 300 heridos tras una nueva oleada de ataques iraníes

El hecho ocurrió el domingo por la noche y, según reportaron medios internacionales, dos pilotos fallecieron. A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que el otro vehículo involucrado es un camión de bomberos.

Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones en el aeropuerto hasta la 01:30 hora local (05:30 GMT).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el documento atribuye la suspensión a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, aunque no proporcionó más información.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2036053211799224790&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Primer ministro de Israel: "Estamos aplastando al enemigo y ganando esta batalla"

Ejército israelí afirmó haber atacado centro de desarrollo de armas nucleares en Teherán

EE.UU. moviliza miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero

Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los epicentros sagrados del judaísmo, cristianismo y del islam

¡Por un pelo! Así se salvaron dos periodistas de un misil israelí

Pedro Sánchez condenó la guerra contra Irán: "Es ilegal"

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para "matar tipos malos"

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump anuncio una tregua de cinco dias con iran tras conversaciones productivas
Guerra en Medio Oriente

Trump anunció una tregua de cinco días con Irán tras "conversaciones productivas"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento
Relevamiento

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se prepara para una edición muy especial.
Todo lo que tenés que saber

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord

Las lluvias revivieron las lagunas del Parque Presidente Sarmiento y con ellas regresaron aves que no aparecían hace años. Fotos: Cristián Piedrahita, encargado del Parque.
Para disfrutarlas ya

Las aves que volvieron a un parque de San Juan, pero volarán en un santiamén

Así quedó la icónica Hostería de Zonda por dentro. En Turismo dicen que está todo listo para buscarle concesionario para que empiece en breve a prestar servicios al turista y al sanjuanino, en una experiencia única entre cerros y verde. 
Turismo entre cerros

La emblemática hostería en un impresionante paisaje de San Juan, a punto de despertar

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Te Puede Interesar

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación
Un peligro

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación

Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de casi $35.000.0000 en el Quini 6.
Nuevo afortunado

Un sanjuanino ganó casi $35.000.000 en el Quini 6

El lado más humano del Ironman: una familia y su puesto de apoyo
Video

El lado más humano del Ironman: una familia y su puesto de apoyo

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: hay dos muertos
Tragedia

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: hay dos muertos