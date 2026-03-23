lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El lado más humano del Ironman: una familia y su puesto de apoyo

Con entusiasmo y compromiso, los Martínez se volvieron protagonistas fuera de la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ironman

En medio del exigente recorrido del Ironman, donde el esfuerzo físico y la concentración son protagonistas, hay historias que le dan un sentido más humano y cercano a la competencia. Una de ellas es la de la familia Martínez, que convirtió un punto clave del circuito en un verdadero espacio de aliento y celebración del deporte.

Lee además
Murió la Abuela Lalala en la previa del Mundial 2026. video
Tristeza

La "Abuela Lalala" murió en la previa del Mundial 2026
boca vencio 2-0 a instituto en la bombonera y se afirmo en zona de pelea del torneo apertura
Liga Profesional de Fútbol

Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura

Ubicados en la intersección de Ameghino y Libertador, los Martínez montaron su propio puesto de hidratación, desde donde acompañaron a cada competidor con entusiasmo, energía y compromiso. Con carteles, bebidas y palabras de aliento, lograron destacarse no solo por la asistencia, sino también por la calidez con la que recibían a los atletas.

Gina y Omar, referentes de la familia, fueron parte activa de la iniciativa que, según cuentan, nació del amor por el deporte y, especialmente, por el Ironman. Para ellos, no se trata solo de una competencia, sino de una experiencia que une a la comunidad y genera vínculos.

La historia suma un condimento especial: Ángeles, la hija de la familia, conoce a uno de los competidores, lo que hizo que el seguimiento de la carrera fuera aún más emocionante y personal. Ese lazo cercano potenció el espíritu con el que vivieron la jornada.

Así, entre botellas de agua, palabras de aliento y aplausos constantes, los Martínez demostraron que el Ironman no solo se corre, sino que también se vive desde afuera, con pasión, compromiso y un fuerte sentido de comunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2036063409075065156&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Un club de barrio, una obra a pulmón: Pacífico y la historia de cómo levantó una cancha de bochas única en San Juan

La sinceridad de Coudet tras el triunfo de River: "El partido fue malísimo"

Trinidad arrasó y Desamparados sumó en la fecha 7

Partidazo en el Bernabéu: Real Madrid se lo dio vuelta al Atlético y se quedó con el clásico

River venció a Estudiantes de Río Cuarto como visitante y sumó su tercer triunfo consecutivo desde la llegada de Coudet

Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce

Antes de sumarse a la Selección, Messi anotó en el triunfo de Inter Miami en NY

La dura acusación contra Maxi López de un excompañero: "Tuve que poner plata de mi bolsillo porque desapareció"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca vencio 2-0 a instituto en la bombonera y se afirmo en zona de pelea del torneo apertura
Liga Profesional de Fútbol

Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento
Relevamiento

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se prepara para una edición muy especial.
Todo lo que tenés que saber

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord

Las lluvias revivieron las lagunas del Parque Presidente Sarmiento y con ellas regresaron aves que no aparecían hace años. Fotos: Cristián Piedrahita, encargado del Parque.
Para disfrutarlas ya

Las aves que volvieron a un parque de San Juan, pero volarán en un santiamén

Así quedó la icónica Hostería de Zonda por dentro. En Turismo dicen que está todo listo para buscarle concesionario para que empiece en breve a prestar servicios al turista y al sanjuanino, en una experiencia única entre cerros y verde. 
Turismo entre cerros

La emblemática hostería en un impresionante paisaje de San Juan, a punto de despertar

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Te Puede Interesar

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación
Un peligro

Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación

Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de casi $35.000.0000 en el Quini 6.
Nuevo afortunado

Un sanjuanino ganó casi $35.000.000 en el Quini 6

El lado más humano del Ironman: una familia y su puesto de apoyo
Video

El lado más humano del Ironman: una familia y su puesto de apoyo

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: hay dos muertos
Tragedia

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York: hay dos muertos