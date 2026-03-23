El lado más humano del Ironman: una familia y su puesto de apoyo

En medio del exigente recorrido del Ironman, donde el esfuerzo físico y la concentración son protagonistas, hay historias que le dan un sentido más humano y cercano a la competencia. Una de ellas es la de la familia Martínez, que convirtió un punto clave del circuito en un verdadero espacio de aliento y celebración del deporte.

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Ubicados en la intersección de Ameghino y Libertador, los Martínez montaron su propio puesto de hidratación, desde donde acompañaron a cada competidor con entusiasmo, energía y compromiso. Con carteles, bebidas y palabras de aliento, lograron destacarse no solo por la asistencia, sino también por la calidez con la que recibían a los atletas.

Gina y Omar, referentes de la familia, fueron parte activa de la iniciativa que, según cuentan, nació del amor por el deporte y, especialmente, por el Ironman. Para ellos, no se trata solo de una competencia, sino de una experiencia que une a la comunidad y genera vínculos.

La historia suma un condimento especial: Ángeles, la hija de la familia, conoce a uno de los competidores, lo que hizo que el seguimiento de la carrera fuera aún más emocionante y personal. Ese lazo cercano potenció el espíritu con el que vivieron la jornada.

Así, entre botellas de agua, palabras de aliento y aplausos constantes, los Martínez demostraron que el Ironman no solo se corre, sino que también se vive desde afuera, con pasión, compromiso y un fuerte sentido de comunidad.