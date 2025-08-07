jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Ramiro y Franco representan a las dos ligas del interior que protagonizarán la definición de la Copa País. Lejos de los pequeños privilegios que pueden tener, incluso, quienes juegan en la ciudad, se la rebuscan a diario. Fútbol amateur, en su máxima expresión.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-08-07 at 12.39.29

En un galpón escondido de Concepción, con guantes gruesos y un casco protector, Ramiro Sisterna inclina su cuerpo sobre un viejo portón y se pone a soldar. Con ropa de laburo, lejos de su casa, pasa sus mañanas y tardes entre chispas y metal caliente para ganarse el mango. A unos 20 kilómetros de esa metalúrgica, Franco Olivera acomoda su uniforme de trabajo, ajusta su barbijo y cofia para dirigirse, en moto, al Hospital Marcial Quiroga. Allí cumple turnos de 8 horas como personal de limpieza, en uno de los sectores más demandantes de todo el edificio: la sala de cirugía. Podría parecer una rutina común de dos laburantes más, pero detrás de esas jornadas hay algo más: dos futbolistas del interior que este domingo jugarán una de las finales más importantes de su vida. La Copa País, el torneo impulsado por “Chiqui” Tapia, tendrá en San Juan una definición histórica entre dos ligas del interior profundo. Y ellos, Ramiro y Franco, serán protagonistas.

Lee además
La final de la Copa País se disputará en el Estadio San Juan del Bicentenario. 
Todo el detalle

En el Bicentenario y con ambas hinchadas: la Liga Albardón-Angaco y la Liga Caucetera jugarán la final de la Copa País
nico tivani vuela en europa: gano la primera etapa de la vuelta a portugal tras un explosivo sprint
Ciclismo

Nico Tivani vuela en Europa: ganó la primera etapa de la Vuelta a Portugal tras un explosivo sprint

Ambos son oriundos del departamento San Martín, aunque hoy representan camisetas distintas. Uno juega para la Liga Albardón-Angaco y el otro, para la Caucetera-Sanmartiniana. Son justamente esas dos instituciones las que alcanzaron la final del torneo federal que reunió a selecciones liguistas de todo el país, incluidas las ocho de la provincia. La gran definición será este domingo en el Estadio del Bicentenario, y el ganador no solo se quedará con la gloria local: avanzará a la instancia Regional, donde se disputará un lugar en la Final Nacional. Además del título, estará en juego un premio que ilusiona a todos: el pase directo a la Copa Argentina 2025.

WhatsApp Image 2025-08-07 at 12.39.39

Pero detrás de ese partido, de esa camiseta y del sueño compartido, hay historias como la de Ramiro, que empieza su jornada bien temprano. "Este es un trabajo pesado, no es un trabajo liviano. Por ahí sí se complica, llegás cansado a los entrenamientos. A veces no tengo ganas de entrenar, pero hay que ir igual”, confiesa. A sus 29 años, lleva más de una década entre torneos, ligas y entrenamientos. Incluso jugó en varios clubes de la Liga Sanjuanina: Unión, Trinidad, Peñarol, Rivadavia, y ahora vive uno de sus mejores momentos en Paso de los Andes, con quien fue campeón hace apenas dos semanas.

“Este semestre fue increíble, y ahora me toca jugar una final con la selección de mi liga. Es algo hermoso, cada final se vive como un sueño. Es un premio al trabajo, al esfuerzo y a un grupo que ya es familia, porque uno comparte mucho tiempo con ellos. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo”, cuenta el protagonista, quien saca pecho por haber eliminado a una Liga Sanjuanina con mayoría de futbolistas con mejor preparación y vida. "Fue un desafío importante, aunque nos subestimaron demasiado", agrega.

Aunque ahora se viene otra definición de infarto, la más importante, su rutina no afloja. Tiene media hora para llegar al trabajo, otra media hora hasta su casa, y de ahí, 30 minutos más más para ir a entrenar. “Laburo con mi hermano de lunes a sábado, e incluso esta semana, no cambia nada que juegue la final, hay que laburar. Llego a mi casa en la noche, cerca de las 21hs. Y la familia me espera, me banca. Es fundamental en esto. Tengo una buena compañera que va a la par mía”, cuenta Ramiro.

WhatsApp Image 2025-08-07 at 12.39.46

En paralelo, Franco también se levanta temprano y a veces, de madrugada. Su jornada arranca con el uniforme azul que usa en el Marcial Quiroga y no termina hasta cumplir con su horario. “Trabajo ocho horas por día, todos los días. Tengo un solo día de descanso. Cuando me toca turno de tarde, de 14 a 22, se me hace imposible entrenar. Llego muerto. Pero cuando estoy de mañana o de noche, ahí me hago el hueco. Es difícil, pero es algo que nos apasiona”, explica con la misma pasión que corre detrás de cada pelota.

Se muestra sereno, pero por dentro tiene un cansancio acumulado de una semana convulsionada. “A esto lo hacemos con amor, con sacrificio. Nosotros no vivimos del fútbol, pero es nuestro cable a tierra”, confiesa. El futbolista de San Isidro también tiene 29 años, y este año, cuenta, fue especial. Participó en dos competencias importantes y ahora se ilusiona con cerrar el año levantando la copa con su selección liguista. “Es un premio al esfuerzo. Ojalá que el final sea feliz, que podamos traer la copa a nuestro departamento. Es un sueño”.

Mientras habla de la final del domingo, Franco se toma unos minutos para mostrar su uniforme de trabajo, que ya tiene listo sobre la cama. Si bien faltan poquitos días para el partido, no hay descanso en el laburo. Espera, con ansias, el permiso para estar presente el domingo. “Entro a las 15 y me voy en moto hasta el hospital. Salgo a las 23 y en la mañana descanso. El sábado también trabajo, de tarde, pero vamos a hacer todo lo posible para estar el domingo”. Y agrega: “Si tengo que trabajar el sábado, lo haré, pero el domingo quiero estar. Ojalá pueda conseguir el permiso. Ya sería el broche de oro”.

sfdf (79)
Ramiro juega en Paso de los Andes, y Franco representa a San Isidro en sus respectivas ligas.

Ramiro juega en Paso de los Andes, y Franco representa a San Isidro en sus respectivas ligas.

Ambos comparten algo más que las raíces, su querido San Martín. En ellos hay un mismo esfuerzo, amor por el fútbol, y la convicción de que jugar una final como la que se viene es algo que no se va a olvidar. Ramiro lo resume sin vueltas: “Si uno ama el fútbol, tiene que hacer las dos cosas por igual. Trabajar y jugar”. Y Franco coincide: “Esto es lo que nos vamos a llevar. Lo hacemos por pasión. Que el fútbol nos dé esta oportunidad, ya es un regalo”.

La Liga Albardón-Angaco y la Liga Caucetera se enfrentarán el próximo domingo 10 de agosto a las 16hs en el Estadio del Bicentenario, con ambas hinchadas. El duelo consagrará al representante sanjuanino que avanzará a la fase regional del torneo: su rival saldrá de Mendoza o San Luis.

Sin sponsors, sin flashes, sin sueldo. Con amor y sacrificio, Ramiro y Franco se preparan para una final soñada entre chispas de soldadora y pasillos de hospitales.

Embed - Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Temas
Seguí leyendo

Arturo Ovalles al Mundial de Mountain Bike en Suiza: "Lo dejo todo por este sueño"

Ciclismo: en el fin de semana habrá competencias en pista y ruta

Con Messi en la tribuna y de la mano de De Paul y Lucho Suárez, el Inter Miami clasificó a cuartos de la Leagues Cup

El TC desembarca en San Juan: los horarios y el cronograma para el "Desafío de las Estrellas"

Unión, efectivo a domicilio: le ganó a Desamparados con ¡dos goles agónicos!

¡Sacado de una serie! Papu Gómez vuelve a jugar al fútbol y el club lo anunció con un 'videazo'

"Hay que castigar a los que provocaron esta situación": el descargo del presidente de la Liga Jachallera

Bruno Lima rompió el silencio tras alejarse de la Selección Argentina: "Agradecer a los que me bancaron y a los que no también"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el tc desembarca en san juan: los horarios y el cronograma para el desafio de las estrellas
Automovilismo

El TC desembarca en San Juan: los horarios y el cronograma para el "Desafío de las Estrellas"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Te Puede Interesar

El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué