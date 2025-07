Horror en Córdoba por el hallazgo de una joven descuartizada: qué hipótesis se maneja

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito 4 Turno 2, a cargo del fiscal Horacio Vázquez. Según confirmaron fuentes judiciales a El Doce TV, la víctima tenía antecedentes penales por narcomenudeo y violencia familiar. No había denuncias activas por personas desaparecidas al momento del hallazgo del cuerpo.

Quien encontró el cuerpo fue un trabajador de una obra cercana, que se topó con una bolsa negra mientras caminaba por la avenida Cárcano. “Siempre ando por la orilla porque tiran basura. Ahí encontré una bolsa negra que ayer no estaba”, relató el hombre en diálogo con El Doce. “Cuando vi la mano, llamé al capataz y le dije lo que estaba pasando. Cuando vi los restos se me subió la tensión. Me puse mal porque nunca vi algo así. Fue un horror ver eso”.

Dentro de la bolsa se encontraron dos brazos, cada uno seccionado en tres partes: mano, antebrazo y brazo. Junto a ellos, vendas ensangrentadas. Según la declaración del sereno, la bolsa no estaba allí el día anterior a las 16, lo que permitió acotar la franja horaria en la que el cuerpo fue descartado. Además, la niebla de esa noche podría haber favorecido que pasara inadvertida.

El hallazgo activó un amplio despliegue de la Policía Judicial y unidades especiales que rastrillaron el terreno. Sin embargo, no se encontraron más restos hasta el lunes, cuando empleados de la empresa Caminos de las Sierras encontraron otra bolsa negra, esta vez en avenida Cárcano al 200, debajo de una pasarela y a pocos metros del lugar original. Contenía los miembros inferiores que, según confirmó la investigación, también serían de Brenda Torres.

A pesar de que el torso y la cabeza de la joven aún no fueron hallados, fuentes de la investigación no dudan de que los restos pertenecen a la misma víctima. Uno de los datos que más llamó la atención a los peritos fue la forma en que los miembros fueron mutilados. “Se han tomado el trabajo de limpiarlo”, detallaron voceros del caso a El Doce. “Había mucha prolijidad”. Las extremidades estaban sin sangre, lo que sugiere que fueron lavadas antes de ser colocadas en las bolsas.

El dolor de la familia

“Roque”, el padre de la joven, contó que tenía un historial de consumo y que había cambiado su personalidad en el último tiempo. Según relató a Canal 10 de Córdoba, la joven —que vivía con él— se había ido de la casa tras robarle el celular para “comprar droga”. “Uno le decía un consejo bueno y ella lo tomaba mal, insultaba. Estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad porque cuando era más chica era buenita”, contó.

Consultado sobre posibles conflictos personales, el hombre recordó que Brenda había tenido problemas con alguien en el barrio donde vivía su madre. “No quiso hacer la denuncia y se vino a vivir conmigo”, explicó. Agregó que, aunque solía irse de la casa por días, siempre volvía: “Alguna vez llegaba drogada, se perdía por ahí y cuando ya se componía, venía a bañarse y cambiarse. Siempre iba y venía”.

El padre lanzó un pedido para encontrar testigos. “Puede hacer una denuncia anónima, que va a ser protegido. No tengan miedo, queremos saber la verdad y que ese chacal pague en la cárcel”.

Graciela Paredes, la madre de Brenda, también rompió el silencio en medio del dolor. “No me la estén dando en pedazos o cuotas, necesito velar a mi hija”. Entre lágrimas, pidió justicia: “Para mi hija quiero justicia y los que no han hecho pero saben de algo necesito que me ayuden y no tengan miedo”.

Sobre los últimos días de Brenda, Paredes explicó: “Era buena, no era una chica mala para que le hagan esto. Era enferma de la droga, he ido a pedir ayuda y jamás me ayudaron y hoy llegamos a esto”. La mujer aseguró que hacía al menos un mes que no veía a su hija.

Mientras continúa la investigación, el fiscal Vázquez busca reconstruir los últimos movimientos de Brenda Torres y determinar el móvil del crimen. Una de las hipótesis que se baraja con fuerza es la de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Por ahora, no hay personas detenidas.

FUENTE: Clarín