Ruta 40 Sur: dicen que ya está avanzado el acuerdo con Nación para destrabar la obra

Obras Por la Ruta 40, Orrego cargó contra la gestión de Milei: "Los fondos del BID fueron al Banco Central, pero el Tesoro no pagó algunos certificados"

No dio fechas pero dio a entender que el acuerdo con la gestión de Javier Milei está cerrado y solo resta plasmarlo en papeles. "Eso, por supuesto, todo se tiene que formalizar y en ese proceso estamos. Pero van a ser cortos los plazos, porque evidentemente esto ya tiene sus conversaciones de antemano y, en definitiva, mientras más rápido lo hagamos, más prudente va a ser, porque la verdad que cuando se trata de trabajadores y demás, la seriedad tiene que ser rápida", sentenció Orrego.

Se trata de la obra que se desarrolla en el departamento Sarmiento, que consiste en convertir en autopista unos 27 kilómetros de la Ruta 40, en el tramo entre Dos Acequias y Cochagual. Este proyecto ya estuvo paralizado por 4 años y en agosto de 2024 la gestión de Marcelo Orrego lo logró reactivar luego de intensas gestiones con el gobierno de Javier Milei. Si bien se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que paga la Provincia de San Juan, la Nación Argentina es garante.

El 18 de julio se conoció que la UTE constructora formada por Dumandzic-SEMISA suspendió a los trabajadores por 20 días, desde el 21 de julio al 9 de agosto, plazo que está por vencer. Por eso las gestiones de Orrego son contra-reloj.

Cuando se dio la suspensión, Orrego apuntó a Nación: “Hay que tener en cuenta que esta es una obra con fondos del BID, pero eso va al Banco Central y después es el Tesoro el que paga los certificados, y hay certificados que no se han cumplido”, detalló en julio. Es decir, que la gestión de Milei recibía los fondos para la ruta sanjuanina pero no les pagaba a las constructoras. Ahora no se conoció qué acuerdo se dio para cambiar la fuente de financiamiento, más teniendo en cuenta la compleja vinculación con el BID.