Revuelo en Zonda por denuncias de decenas de "ñoquis" y esposas designadas

"El problema que estamos teniendo es que somos 240 personas de planta permanente y solamente trabajamos, como mucho, 60. Sesenta personas trabajan y el resto está en su casa", disparó Ángel Varela , delegado del Sindicato de Empleados Públicos ( SEP ) en Zonda . Esta situación derivó en una nota que acaban de presentar en conjunto los concejales Víctor Montaña (orreguismo) y Gustavo Ledesma (giojismo) dirigida al intendente Juan José Atampiz , pidiéndole que "intime a todos los empleados de planta permanente de la Municipalidad de Zonda y sin discriminación alguna, a presentarse en un plazo no más de 48 horas a cumplir con lo establecido en convenio colectivo de trabajo".

El delegado sindical también denunció públicamente que entre los que están en planta y no van a trabajar figuran la esposa del actual intendente y la de su hermano que es ex jefe comunal y actual diputado, Miguel Atampiz.

image Los hermanos Juan y Miguel Atampiz, actuales intendente y diputado departamental de Zonda.

Según dijo Montaña a TIEMPO DE SAN JUAN, "esto es un problema que viene ya de larga data, desde 2019, fue que después de pandemia, gran cantidad del personal de la Municipalidad de Zonda no se presentaba a trabajar. Entonces, de tanta cantidad de empleados de planta permanente que éramos, solamente quedó trabajando un promedio de cincuenta, sesenta, por ahí. No trabajaban todos. Entonces es injusto que la gente que está trabajando saque adelante un departamento mientras casi ciento ochenta empleados quedaban en su casa cobrando, generándole una estafa al estado, porque nosotros consideramos que esto es de esa manera, o sea, no deja de ser un delito. Entonces, decidimos investigarlo".

Según el edil, "yo personalmente solicité al Ejecutivo un informe donde se me diga la cantidad real que somos de planta permanente, quiénes son los de contrato, las categorías que reviste cada personal permanente y la función que cumplía. Información que nunca llegó al Concejo, entonces se volvió a insistir con un pronto despacho, tampoco fue contestado, y en la sesión del martes de la semana pasada, el delegado del gremio del SEP se acercó por el Concejo con con esas pruebas que nosotros necesitábamos, que las habían conseguido a través del gremio. Entonces sirvió para empezar a movilizar toda esta situación y comenzamos a investigar".

De acuerdo al concejal de Juntos por el Cambio, "corroboramos en las planillas que sí, que había muchísima gente que que no estaba asistiendo al lugar de trabajo. Entonces, este jueves, conjuntamente con el concejal Ledesma hicimos la presentación de una nota solicitándole al Ejecutivo que se convoque a toda esa gente de planta permanente a cumplir con sus funciones laborales".

"Entre esa gente de planta permanente, está muy cuestionado el nombramiento de la esposa del exintendente y ahora actual diputado Miguel Atampiz. Y la exesposa de el intendente actual Juan José Atampiz, son hermanos, intendente y diputado. Entonces, la gente ve en eso como un acto de injusticia, habiendo tanta necesidad por ahí para otras familias y ellos, este, como que han incorporado estas personas a trabajar desde el año 2019 y una en este periodo, con categoría 24 y la otra con categoría 20".

"En el 2019 cuando era intendente, el que hoy es actualmente diputado, nombró a su esposa. Nunca se la vio trabajar. Entonces, por eso también es la la queja de los vecinos y de todos los los compañeros de de trabajo", dijo el edil.

Montaña dijo que están esperando la reacción de Atampiz y que si no se da harán la denuncia en la Justicia la semana próxima. Primero verán si el jefe comunal acciona de alguna manera. "Ayer se ha hecho la presentación al ejecutivo para que llamen a toda esa gente a trabajar, Y seguramente en estos días después, ya la próxima semana, vamos a a conformarnos en comisión investigadora para llamar al intendente y al diputado a que den las explicaciones del caso, para hacerle una una interpelación. A partir de ahí para que se clarifique toda la situación y de esa manera se cumpla con lo lo establecido y que cada obrero del municipio de zonda, cada personal cumpla con lo que dice el convenio colectivo de trabajo".

El Concejo de Zonda se compone por cinco ediles de los cuales tres son del oficialismo departamental que reportan a Sergio Uñac, Montaña es de Juntos por el Cambio y Ledesma es del PJ, del sector de Gioja y está acompañando en la denuncia, mostrando un quiebre entre los peronistas.

La nota, dijo Montaña, fue presentada a modo de "denuncia pública". Y sobre lo que sigue, dijo el concejal que "si ellos no cumplen con lo que se les está solicitando, ya pasaríamos a hacer una denuncia en la justicia, como corresponde".

¿Cuánto sería el perjuicio fiscal por esta presunta situación de "ñoquis"? El concejal afirmó que "depende de la categoría de cada empleado. Entre la 20 y la 24 los sueldos están oscilando entre los 250.000 pesos y 350.000, 400.000 pesos de la categoría más alta, inclusive hasta 480.000 pesos, perdón. Y a partir de ahí, con los ítems que ayudan a incrementar el sueldo están recibiendo sueldo de algunos casos de 740.000 pesos. Entonces si sumamos todo eso, es un gasto mensual entre todas esas personas de casi 100 millones de pesos y a partir de ahí 1.500 millones de pesos al año. Es muy mucho dinero que se paga sin trabajar".

image Juan Atampiz, en la campaña de 2023 junto a Sergio Uñac.

Por su parte, Varela aseguró, en declaraciones a Radio Sarmiento, que "todos los días vamos a trabajar y somos muy poquitos los que van. Los mismos de siempre. El día de cobro siempre hay mucha más gente que los días de trabajo". El sindicalista se quejó, antes de la nota de Montaña, de que los concejales no actúan e incluso dijo que "yo les dije a los concejales, porque ya sé cómo se maneja esto, no vaya a ser que pasado mañana amanezcan todos los libros firmados por todo el personal. Porque yo directamente voy a pedir todas las cámaras, que justamente en personal, en la oficina, hay dos cámaras afuera. Voy a pedir esas cámaras y tengo que ver la gente entrando a las 7 y media y saliendo a las 12, 12 y media". Además, sostuvo que el único gremio que respalda la denuncia es SEP, porque otros "dieron un paso al costado".

Qué dice la nota presentada por los concejales

Sr. Int. De la Municipalidad de Zonda Don Juan José Atámpiz:

Quien suscribe Victor Hugo Montaña, en mi carácter de Concejal del, Bloque Juntos por el Cambio, del Departamento de Zonda, con el acompañamiento del Sr. Concejal, Gustavo Martín Ledezma, se dirigen a Ud. Con el fin de hacerle llegar el siguiente pedido.

El mismo, se debe a lo ya públicamente conocido por toda la comunidad zondina, en base a lo que se viene sucediendo con los empleados de planta permanente de la Municipalidad de Zonda, teniendo en cuenta que, de su totalidad, solo se encuentran trabajando entre 50 o 60 personas y que a pesar de agotar las intenciones de diálogo y los diferentes pedidos de informes, realizados por ambos Concejales y que nunca fueron contestados por su persona, es que nos vemos en la obligación de dar cumplimiento, al pedido de nuestra comunidad.

Por tal motivo solicitamos a la brevedad, se tome cartas en el asunto, y con la potestad que lo ampara, se emplace y/o intime a todos los empleados de planta permanente de la Municipalidad de Zonda y sin discriminación alguna, a presentarse en un plazo no más de 48 hs. a cumplir con lo establecido en convenio colectivo de trabajo.

De no darse cumplimento a lo solicitado por la comunidad zondina, quienes suscriben y bajo puro y exclusivo mandato emanado por el pueblo, nos veremos obligados a realizar las acciones legales pertinentes.

Sin otro particular, y esperando un Pronto Despacho, nos despedimos muy atte.