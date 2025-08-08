Tensión en casa: un alto directivo de COVIAR rechaza el aumento y se suma a la ola de críticas

La Cámara Vitivinícola que agrupa a bodegas trasladistas locales se sumó a los rechazos de Nación, Mendoza y San Juan del aumento del 45% a los aportes dispuesto por COVIAR.

La polémica por el aumento del 45% en el aporte obligatorio de las bodegas a la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina) sumó un capítulo inesperado: Gustavo Samper, vicepresidente de la entidad y presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan, pidió formalmente la suspensión de la medida por 90 días.

Tensiones en el vino La COVIAR aumentó 45% el aporte a las bodegas y se armó revuelo: ¿qué hará el gobierno de San Juan?

En una carta enviada a Mario González , presidente de la Corporación, Samper expresó su rechazo en nombre del sector industrial de bodegas trasladistas sanjuaninas, al que calificó como “asfixiado” por la crisis económica.

Su pronunciamiento se da en un contexto de rechazos en cadena al aumento: en las últimas 24 horas, se han manifestado en contra la Secretaría de Agricultura de la Nación, el Gobierno de Mendoza y, esta mañana, también el Gobierno de San Juan tal como adelantó Tiempo de San Juan. La tensión crece dentro y fuera de la institución que, paradójicamente, Samper ayuda a dirigir.

La resolución de COVIAR con el aumento fue publicada en el Boletín Oficial mediante el acta 187/2025 y generó un efecto dominó de cuestionamientos en las provincias vitivinícolas, primero en Mendoza y ahora en San Juan.

La queja de bodegas trasladistas

En su carta, Samper argumentó que el contexto económico hace “inviable” cualquier incremento de costos para el sector: “La materia prima con la que elaboramos vinos y mostos sufrió un deterioro interanual en su precio, al igual que los productos terminados. A esto se suma la escasa venta de nuestro stock”, señaló. Y agregó que la situación ha llevado al sector a “un estado de análisis profundo sobre la continuidad de los productores primarios” e incluso de las propias bodegas industriales.

"No hemos logrado colocar los volúmenes habituales para esta época del año, esto nos pone en una situación de apremio con los compromisos asumidos en el pago de materia prima a nuestros proveedores más el no cumplimiento con diferentes obligaciones financieras asumidas este año para la presente vendimia", indicó en la carta. Agregó que "siempre hemos analizado nuestro futuro con un sesgo de optimismo" pero en la actualidad "todos nuestros proyectos están estancados".

Pero lo más llamativo no es solo el contenido del reclamo, sino quién lo firma: Samper es parte de la estructura dirigencial de la COVIAR, organismo que impulsa justamente el aumento ahora objetado. Su postura se suma a una creciente ola de rechazos que incluye actores clave del sector público y privado.

Ayer, la Secretaría de Agricultura de la Nación se pronunció en contra del incremento, y a este pronunciamiento se sumó más tarde el Gobierno de Mendoza. Este jueves por la mañana, el Gobierno de San Juan también hizo pública su posición contraria al ajuste.

La carta del vicepresidente implica un quiebre dentro del propio directorio y deja al descubierto diferencias profundas, ya que lo que parecía una medida administrativa se ha convertido en un foco de conflicto.