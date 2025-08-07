viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensiones en el vino

La COVIAR aumentó 45% el aporte a las bodegas y se armó revuelo: ¿qué hará el gobierno de San Juan?

El rechazo en cadena a un aumento de la contribucion obligatoria de las bodegas a COVIAR ha puesto al gobierno sanjuanino contra las cuerdas.

Por Elizabeth Pérez
El aumento dispuesto por la COVIAR generó rechazos y ahora también San Juan analiza formalizar su oposición.

El aumento dispuesto por la COVIAR generó rechazos y ahora también San Juan analiza formalizar su oposición.

La decisión de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) de aumentar un 45% las contribuciones obligatorias que deben abonar las bodegas generó entre ayer y hoy un fuerte revuelo en la industria vitivinícola. La medida fue cuestionada por el Gobierno nacional y el de Mendoza a través de comunicados.

Lee además
Apoyos: (de izq a der): Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, Mario González de COVIAR; Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria; y Lucas Magnano, presidente de Coninagro.
La guerra del vino

Un jugador de peso sale a apoyar a la COVIAR
Para que la COVIAR pudiera concretar el cobro compulsivo a las bodegas, necesitaba del INV. Algunos dicen que ahora  está en duda esa tarea. 
Dudas

La desregulación del INV reaviva un viejo debate en San Juan que involucra a la COVIAR

Fuentes oficiales indicaron en las últims horas que el gobierno de San Juan también evalúa sumarse formalmente al rechazo al aumento. Aunque aún no hubo un pronunciamiento público, fuentes oficiales señalaron que la decisión podría anunciarse en las próximas horas. “Desde San Juan haremos lo mismo, estimo mañana”, adelantaron las fuentes.

Las bodegas sanjuaninas, por su parte, ya manifestaron su descontento y advierten que la medida llega en un momento delicado para la industria. “Estamos en total desacuerdo, este aumento esta fuera de la realidad de las empresas”, dijo Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan.

El aumento y las razones de COVIAR

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y establece un ajuste que regirá para el ejercicio 2025, basado en el índice de evolución de precios ponderados elaborado por la Bolsa de Comercio de Mendoza. Aunque el cálculo técnico arrojaba un aumento del 71,4%, desde la COVIAR indicaron que optaron por moderarlo al 45% teniendo en cuenta el complejo escenario económico actual.

Carlos Fiochetta, gerente general de la COVIAR, explicó a Tiempo de San Juan que el valor no se actualizaba desde abril del año pasado, y que este ajuste es indispensable para no desfinanciar programas clave que sostienen al sector. Además, detalló que el aporte representa apenas el 0,06% de las ventas totales del sector, tanto en el mercado interno como en el externo.

“El aporte no lo maneja COVIAR directamente. Se canaliza hacia distintas instituciones como Wines of Argentina, el Fondo Vitivinícola, INTA, la Cámara del Mosto, entre otras. Son ellas las que ejecutan los programas de promoción y desarrollo. Si no se actualiza el aporte, esas organizaciones se quedan sin recursos para operar”, remarcó Fiochetta.

También recordó que los fondos recaudados financian proyectos específicos por provincia. En el caso de San Juan, detalló que se utilizó presupuesto para acompañar la presentación de la Cata de Vinos de San Juan el pasado 25 de julio en La Rural, evento impulsado por el Gobierno provincial junto al Consejo Profesional y el Centro de Enólogos.

Además, en articulación con el gobierno sanjuanino, COVIAR lanzó recientemente dos programas vinculados a la sostenibilidad: uno destinado a que bodegas y paseras certifiquen sus prácticas sostenibles con el sello “Argentina Sostenible”, y otro para capacitar técnicos de gobierno y de empresas privadas en aspectos técnicos clave de la vitivinicultura.

En cuanto al impacto económico del aumento, Fiochetta aseguró que en la práctica será bajo: “En promedio, las bodegas pagarán unos $9.000 por mes. Solo las grandes industrias podrían aportar hasta $500.000 mensuales, dependiendo de su facturación”, aclaró.

Los rechazos

De acuerdo a publicaciones de diario Los Andes, la Secretaría de Agricultura de la Nación expresó este jueves en un comunicado su desacuerdo con el aumento. Dijeron que la medida “no cuenta con el aval del Gobierno nacional", a pesar de haberse realizado en el marco de las facultades legales que otorga la Ley 25.849, y anticiparon que se tomarán acciones para intentar revertirla. Esta declaracion hace ruido ya que desde COVIAR aseguraron que el ajuste se hizo de común acuerdo.

El Gobierno de Mendoza por su parte también se alineó esta tarde en contra de la disposición, a través del Ministerio de Producción. La cartera que encabeza Rodolfo Vargas Arizu manifestó su “preocupación” y advirtió que el aumento impacta directamente sobre los costos de producción de bodegas y viñateros. Además, informó que acompaña la postura de la Secretaría de Agricultura nacional y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que también se manifestaron en contra. "Reafirmamos nuestro compromiso con una vitivinicultura sostenible, competitiva y basada en el consenso", dijeron las autoridades mendocinas.

Por su parte, la organización empresaria Bodegas de Argentina, emitió un comunicado oficial con un fuerte cuestionamiento a la resolución. Manifestó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” y apuntó directamente contra la legalidad del cobro de las contribuciones, al considerar que el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2020), que dio marco jurídico a la COVIAR, ya se encuentra vencido. También advirtió sobre el peso fiscal que sigue recayendo sobre el sector productivo, que ya viene golpeado por la inflación, la caída del consumo interno y las dificultades para exportar.

Ante el revuelo ocasionado por el aumento, el gobierno sanjuanino ha tomado distancia por ahora, pero podría tener un cambio de postura pese a que viene teniendo un trabajo conjunto con COVIAR. El malestar entre los actores locales podría hacer replantear su acompañamiento.

Temas
Seguí leyendo

Rivadavia y Rotary International sellaron un convenio para fortalecer el trabajo comunitario

Muy cerca de San Juan, hay alerta por tres volcanes por aumento de la actividad sísmica

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

"Lo viejo funciona": el video del auto de antaño tirando un coche de alta gama en San Juan

Desde Educación ofrecieron una importante información sobre las Becas Progresar

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Una feria y un catálogo virtual con regalos hechos por manos sanjuaninas para el Día del Niño

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los precios actualizados de las frutas y verduras que se venden en la Feria de la Capital.
Mercado de abasto

En una semana, el precio de una fruta cayó $2.000 en la Feria de Capital; cuáles fueron los aumentos y las rebajas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué

Te Puede Interesar

El aumento dispuesto por la COVIAR generó rechazos y ahora también San Juan analiza formalizar su oposición.
Tensiones en el vino

La COVIAR aumentó 45% el aporte a las bodegas y se armó revuelo: ¿qué hará el gobierno de San Juan?

Por Elizabeth Pérez
El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.
Clima

San Juan se despierta al sol: un viernes sin lluvias y con temperaturas en alza

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país
Investigación Federal

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto