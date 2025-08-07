La COVIAR aumentó 45% el aporte a las bodegas y se armó revuelo: ¿qué hará el gobierno de San Juan?

La decisión de la Corporación Vitivinícola Argentina ( COVIAR ) de aumentar un 45% las contribuciones obligatorias que deben abonar las bodegas generó entre ayer y hoy un fuerte revuelo en la industria vitivinícola. La medida fue cuestionada por el Gobierno nacional y el de Mendoza a través de comunicados.

Fuentes oficiales indicaron en las últims horas que el gobierno de San Juan también evalúa sumarse formalmente al rechazo al aumento. Aunque aún no hubo un pronunciamiento público, fuentes oficiales señalaron que la decisión podría anunciarse en las próximas horas. “Desde San Juan haremos lo mismo, estimo mañana”, adelantaron las fuentes.

Las bodegas sanjuaninas, por su parte, ya manifestaron su descontento y advierten que la medida llega en un momento delicado para la industria. “Estamos en total desacuerdo, este aumento esta fuera de la realidad de las empresas”, dijo Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan.

El aumento y las razones de COVIAR

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y establece un ajuste que regirá para el ejercicio 2025, basado en el índice de evolución de precios ponderados elaborado por la Bolsa de Comercio de Mendoza. Aunque el cálculo técnico arrojaba un aumento del 71,4%, desde la COVIAR indicaron que optaron por moderarlo al 45% teniendo en cuenta el complejo escenario económico actual.

Carlos Fiochetta, gerente general de la COVIAR, explicó a Tiempo de San Juan que el valor no se actualizaba desde abril del año pasado, y que este ajuste es indispensable para no desfinanciar programas clave que sostienen al sector. Además, detalló que el aporte representa apenas el 0,06% de las ventas totales del sector, tanto en el mercado interno como en el externo.

“El aporte no lo maneja COVIAR directamente. Se canaliza hacia distintas instituciones como Wines of Argentina, el Fondo Vitivinícola, INTA, la Cámara del Mosto, entre otras. Son ellas las que ejecutan los programas de promoción y desarrollo. Si no se actualiza el aporte, esas organizaciones se quedan sin recursos para operar”, remarcó Fiochetta.

También recordó que los fondos recaudados financian proyectos específicos por provincia. En el caso de San Juan, detalló que se utilizó presupuesto para acompañar la presentación de la Cata de Vinos de San Juan el pasado 25 de julio en La Rural, evento impulsado por el Gobierno provincial junto al Consejo Profesional y el Centro de Enólogos.

Además, en articulación con el gobierno sanjuanino, COVIAR lanzó recientemente dos programas vinculados a la sostenibilidad: uno destinado a que bodegas y paseras certifiquen sus prácticas sostenibles con el sello “Argentina Sostenible”, y otro para capacitar técnicos de gobierno y de empresas privadas en aspectos técnicos clave de la vitivinicultura.

En cuanto al impacto económico del aumento, Fiochetta aseguró que en la práctica será bajo: “En promedio, las bodegas pagarán unos $9.000 por mes. Solo las grandes industrias podrían aportar hasta $500.000 mensuales, dependiendo de su facturación”, aclaró.

Los rechazos

De acuerdo a publicaciones de diario Los Andes, la Secretaría de Agricultura de la Nación expresó este jueves en un comunicado su desacuerdo con el aumento. Dijeron que la medida “no cuenta con el aval del Gobierno nacional", a pesar de haberse realizado en el marco de las facultades legales que otorga la Ley 25.849, y anticiparon que se tomarán acciones para intentar revertirla. Esta declaracion hace ruido ya que desde COVIAR aseguraron que el ajuste se hizo de común acuerdo.

El Gobierno de Mendoza por su parte también se alineó esta tarde en contra de la disposición, a través del Ministerio de Producción. La cartera que encabeza Rodolfo Vargas Arizu manifestó su “preocupación” y advirtió que el aumento impacta directamente sobre los costos de producción de bodegas y viñateros. Además, informó que acompaña la postura de la Secretaría de Agricultura nacional y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que también se manifestaron en contra. "Reafirmamos nuestro compromiso con una vitivinicultura sostenible, competitiva y basada en el consenso", dijeron las autoridades mendocinas.

Por su parte, la organización empresaria Bodegas de Argentina, emitió un comunicado oficial con un fuerte cuestionamiento a la resolución. Manifestó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” y apuntó directamente contra la legalidad del cobro de las contribuciones, al considerar que el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2020), que dio marco jurídico a la COVIAR, ya se encuentra vencido. También advirtió sobre el peso fiscal que sigue recayendo sobre el sector productivo, que ya viene golpeado por la inflación, la caída del consumo interno y las dificultades para exportar.

Ante el revuelo ocasionado por el aumento, el gobierno sanjuanino ha tomado distancia por ahora, pero podría tener un cambio de postura pese a que viene teniendo un trabajo conjunto con COVIAR. El malestar entre los actores locales podría hacer replantear su acompañamiento.