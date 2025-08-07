jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mensaje

García Cuerva, en San Cayetano: "Nadie se salva solo"

El Arzobispo de Buenos Aires dejó su mensaje en el Día de San Cayetano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, dio un discurso por el Día de San Cayetano y remarcó que “nadie se salva solo” porque, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también es responsabilidad de todos solucionarlo.

Lee además
agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de san cayetano en chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Fabiana Díaz, junto a los adornos que cada año fabrica en honor a San Cayetano.
Historias de fe

Fabiana Díaz, la artesana madrugadora que año a año renueva su devoción por San Cayetano

Por otra parte, manifestó que “no es una situación partidaria” que muchas personas, como los jubilados, “la estén pasando mal” y remarcó que “nadie elige revolver la basura porque le gusta”, al hacer referencia a una publicación de la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, quien había anunciado que tendrán que pagar “hasta $900 mil de multa” aquellos a los que “le gustan hurgar la basura”.

"Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren", aseguró el arzobispo.

En la misma línea, apuntó contra el Gobierno de la Ciudad y del programa de sanciones y multas impulsa Jorge Macri contra los cartones y personas en situación de calle y señaló que "no podemos desentendernos” de aquellos ciudadanos que “revuelven los tachos de basura buscando algo para comer”.

“No lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos", planteó García Cuerva.

Para finalizar, remarcó que, en su día, le pide al Patrono del Pan y del Trabajo, que haga de la Argentina “una casa de reconciliación", "salir del chiquero de las descalificaciones y del odio" y trabajar en la "reconciliación” entre todos los ciudadanos: “Solo desde allí podremos gestar una sociedad más humana”, concluyó.

De todos modos, Alonso pidió disculpas por su publicación y señaló que fue "absolutamente desacertado", aunque consideró que "lo más importante es que ahora la Policía de la Ciudad va a intervenir para prevenir el vandalismo en contenedores".

Alonso defendió la decisión de la Ciudad orientada a que la Policía local actúe y ordene limpiar a aquellas personas que rompen las bolsas de basura y esparcen los residuos en la vía pública.

"Mi mensaje en redes sobre el tema fue absolutamente desacertado, está claro que a nadie le gusta revolver en la basura", aclaró Alonso.

Seguí leyendo

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas

Técnicos del Garrahan advierten: "Ahora vamos por el Senado"

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

La encendida defensa de Picón al Garrahan y las universidades: "El límite es San Juan"

Un sindicato denunció ser víctima del espionaje de la SIDE

Baistrocchi lanzó el frente Provincias Unidas con eje en los gobernadores de Un grito federal

Informes privados sostienen que la pobreza sigue bajando

Reapareció Diana Mondino, con fuertes críticas a Javier Milei: "O no es muy inteligente, o es muy...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reaparecio diana mondino, con fuertes criticas a javier milei: o no es muy inteligente, o es muy... video
Ex funcionaria

Reapareció Diana Mondino, con fuertes críticas a Javier Milei: "O no es muy inteligente, o es muy...

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

Te Puede Interesar

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país
Investigación Federal

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan
Protocolo

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan