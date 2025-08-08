viernes 8 de agosto 2025

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

El hallazgo ocurrió en la planta de Baldes de las Chilcas, en un sector donde se acumulan los restos cloacales. Creen que el feto tendría unos cinco meses de gestación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un empleado que realizaba tareas de limpieza en los filtros de la planta recicladora ubicada en Baldes de las Chilcas, Valle Fértil, encontró un feto en estado avanzado de gestación. La Comisaría 12 de Valle Fértil y la Fiscalía iniciaron una investigación para identificar a la madre.

“El hallazgo se produjo en un sector donde se acumulan los restos de las cloacas, durante la limpieza de un filtro. El feto tiene alrededor de cinco meses de gestación”, explicó el subcomisario David Recio en diálogo con Radio Sarmiento.

“Seguimos investigando tanto en el lugar como en hospitales, en busca de alguna mujer con problemas relacionados. Según un médico consultado, debido a los cinco meses de gestación, es probable que la mujer tenga restos de placenta que deberán ser atendidos en un hospital”, agregó Recio, por lo que las autoridades solicitaron información al Hospital Rawson y a un nosocomio de La Rioja, además de continuar las pesquisas en centros de salud del departamento Valle Fértil.

