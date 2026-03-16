"Nos marcó el camino": el recuerdo de los periodistas sanjuaninos sobre Marcelo Araujo, la voz que cambió el relato futbolero

Guadalupe González - Metro San Juan

"Marcelo Araujo un histórico relator de fútbol, una eminencia, donde muchos desde chicos lo seguíamos y en algún momento soñábamos con estar ahí, lo teníamos de referencia. El partido que más presente tengo es el superclásico donde hace referencia a lo recaudado y viene el gol de Martin Palermo,iconico fue. Su estilo era muy teatral, ocurrente y emocionante, algo que marcó a toda una generación de relatores deportivos en Argentina".

Michael Heredia - Radio Ovación

"En lo personal, es un día muy triste. Marcelo Araujo fue un relator que cambió el estilo de relatar el fútbol en la televisión y siempre fue una gran inspiración para mí, junto con Víctor Hugo Morales en la radio. Muchas de sus frases quedaron marcadas en mi forma de relatar, como cuando decía “el resultado, por ahora, solamente por ahora”, su clásico “¡Martín!” o “típico del argentino: si no sabe, inventa. Tuve el placer de conocerlo y hablar con él. En una de esas charlas me dejó una frase que siempre recuerdo: que en la vida hay que proyectarse y tener objetivos, porque no importa dónde naciste, sino hasta dónde querés llegar. Desde chico hacía kilómetros para poder escuchar sus relatos, incluso cuando trabajaba en el campo me llevaba una radio para seguir su programa “Araujo de Primera”. Por eso hoy es un día de mucha tristeza, se fue un referente enorme que a muchos, como a mí, nos marcó el camino"

Claudio Bonomo: Radio Sport

"Araujo me marcó; fue un antes y un después en lo personal. Nosotros veníamos de escuchar y de vivir el fútbol, el hockey sobre patines y el ciclismo en San Juan de una manera muy particular. Y Araujo nos permitió a los nuevos ampliar la mirada y cambiar un montón de cosas, como esa parte protocolar que tenía el relato. Él nos abrió la cabeza. Nos enseñó que se podían mezclar palabras de otros idiomas, como aquel “estoy crazy”, que quedó como un clásico. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él trabajaba en La Red y yo era corresponsal en San Juan. Fue un relator que mostró que se podía triunfar marcando un estilo propio, algo que no muchos logran. Muchos copian y pegan. Y, en ese panorama, creo que Araujo logró lo que muchos quisieran: perdurar en el inconsciente colectivo. Cada vez que uno recuerda su forma de relatar aparecen momentos inolvidables: aquel gol de Maradona de tiro libre para Boca, cuando decía “acariciala, Diego”, o el relato del gol de Caniggia después del pase de Maradona. Un fenómeno, realmente un fenómeno".

Sergio Murciano - Radio La Voz

"Marcelo Araujo marcó un antes y un después en el relato del fútbol por televisión, con su carisma tan particular, con sus frases -la famosa “¿qué te devoraste?” o “estás crazy”-, y también con los apodos y la manera en que se los decía a los jugadores. Realmente yo creo que el precursor de todos estos nuevos relatores fue Marcelo Araujo. Para mí, es el más grande de todos. El relato lo hizo más coloquial, más común. Lo criticaban mucho por eso. Y eso marca lo grande y lo disruptivo que fue para el relato en la Argentina. A partir de ahí, incluso creo que los relatores de radio también cambiaron sus modismos y sus formas, porque él popularizó el relato, que hasta ese momento era muy técnico, con palabras muy técnicas, incluso un poco tedioso. Araujo marcó una época y también marcó las pautas para los nuevos relatores".

Víctor Meglioli - Radio Sport

"Lázaro Zilberman, su verdadero nombre, fue un histórico del periodismo deportivo. Un gran locutor, un ícono del relato y una voz simbólica del fútbol argentino. Durante años fue el gran conductor de Fútbol de Primera, una cita ineludible de los domingos para millones de argentinos. Con su estilo inconfundible marcó el corazón de muchos en los mundiales y en los grandes clásicos del fútbol. Sin lugar a dudas, fue un referente en su estilo para quienes hacemos periodismo. Respeto total para su personaje: Marcelo Araujo".