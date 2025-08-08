viernes 8 de agosto 2025

Conflicto

La Pampa denunció penalmente a Mendoza, por alterar datos hidrológicos del río Atuel

Según los abogados de la provincia de La Pampa, Mendoza habría alterado datos deliberadamente para "justificar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga a garantizar un caudal hídrico ambiental permanente en el territorio pampeano”

Por Guido Berrini
image

Por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, la Fiscalía de Estado de La Pampa presentó este 8 de agosto de 2025 una denuncia penal contra el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza por la “alteración deliberada de datos hidrológicos referidos a la evolución del caudal del río Atuel”.

“El objetivo de esa manipulación sería justificar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga a garantizar un caudal hídrico ambiental permanente en el territorio pampeano”, indicó el gobierno pampeano en un comunicado.

La presentación judicial se concretó este 8 de agosto, fecha en la que se conmemora en todo el territorio pampeano el Día por la Lucha por el río Atuel, instituido por la Ley Provincial N° 2867.

Esta coincidencia reafirma el carácter de política de Estado que la defensa del Atuel tiene para el Gobierno y el pueblo de La Pampa”, dijo un vocero de la gobernación pampeana.

Fundamentos técnicos

La denuncia se sustenta en un “riguroso análisis” de la información que realiza de manera permanente la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, dio el gobierno pampeano.

Ese seguimiento permitió comprobar inconsistencias en los registros informados por el organismo mendocino, que no coinciden con los datos publicados por la Red Oficial de Monitoreo Hidrológico del Estado Nacional.

Lo más llamativo es que ambas mediciones -la de Mendoza y la nacional- se realizan en la misma ubicación geográfica, pero los resultados son notablemente diferentes.

La manipulación se evidencia, según se denunció, en la subdeclaración del ingreso de agua al sistema de embalses del río Atuel, medido en la estación de aforo “La Angostura”.

A partir de febrero y marzo de este año, los volúmenes informados por Mendoza comenzaron a figurar muy por debajo de lo que corresponde según los ingresos y egresos de agua en el sistema.

Responsables identificados

La presentación judicial identifica como responsables al superintendente general de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli; al encargado de la División de Sistemas de Información Hidronivometeorológica, Rodrigo Villarreal; y al director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas.

Desde al menos el 27 de enero de 2025, estas autoridades habrían alterado en forma continua y dolosa los registros oficiales publicados, ocultando los valores reales que resultan de sus propias estaciones de medición.

La situación denunciada reviste aún mayor gravedad por el hecho de que el río Atuel es el único de los ríos que atraviesan Mendoza que este año presenta un comportamiento hidrológico deficitario.

Mientras el resto de las cuencas -ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Grande- muestran comportamientos normales, el Atuel “no tiene agua”, algo inexplicable desde el punto de vista técnico y climático.

La modificación de estos registros, implicó que, de un día para otro la línea de ingreso de agua al sistema de embalses -y contradiciendo sus propios reportes anteriores-, bajó abruptamente una serie de escalones, sin explicación alguna, llamativamente ajustándose por debajo del promedio histórico.

En términos cuantitativos, esta alteración implica la “desaparición” de 60 hectómetros cúbicos de agua (hm³) de los registros oficiales, equivalentes a 60 mil millones de litros.

Para dimensionarlo: un hm³ equivale a una manzana de 100 metros de lado completamente cubierta con agua hasta 100 metros de altura.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que, a partir de febrero, existe una modificación y caída del caudal de agua que ingresa a los embalses según los datos mendocinos con respecto a los datos de la Red de Nación.

image

Maniobras denunciadas en 2024

Los hechos denunciados ocurridos en 2025 tienen un correlato durante el año anterior.

La Pampa denunció ante la Corte Suprema el riego de parcelas abandonadas o no sembradas, la disposición de nuevos e ilegales reservorios.

Todo ello en el marco de un sistema altamente ineficiente de “riego por manto”, mediante canales de tierra sucios y descuidados.

Reunión de la CIAI pampeana

Toda esta información fue compartida en el marco de una reunión de la representación pampeana ante la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que se realizó en el Salón de Acuerdos del Centro Cívico.

En ese encuentro, La Pampa compartió el informe que dio fundamento a la denuncia.

Presentación ante la Corte

El informe técnico y la denuncia penal también fueron incorporados a una nueva presentación que La Pampa realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumando evidencia a la causa por el cumplimiento efectivo del caudal ambiental del río Atuel.

Con información de NA

