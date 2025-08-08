La Libertad Avanza profundiza el "Nunca Más" contra el kirchnerismo con un nuevo spot

La Libertad Avanza (LLA) lanzó esta tarde un spot electoral como parte de la campaña por las elecciones del 7 de septiembre y volvió a hacer foco en el slogan "Kirchnerismo Nunca Más". Después de categorizar a la provincia de Buenos Aires como el " aguantadero político " donde se refugia el peronismo, responsabilizó a esa fuerza política de haber convertido a ese territorio en el que tiene " más homicidios, más robos, más miedo ".

Con un video que fue difundido por redes sociales, el partido libertario sigue eligiendo confrontar con el kirchnerismo en territorio bonaerense: "Esta es la triste historia de la provincia de Buenos Aires, una tierra rica que podría haber sido un paraíso pero que la convirtieron en un infierno". Y calificó a ese distrito como "la provincia con más homicidios, más robos, más miedo ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1953822121836056662&partner=&hide_thread=false Este 7 de Septiembre, que cada voto sea un grito de Libertad.



KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. pic.twitter.com/23McrXSE1K — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 8, 2025

"No importa en qué parte de la provincia vivas, año tras año todo está peor", sentenció la voz en off que relata el video y agregó: "Esto tiene un solo y único culpable: el kirchnerismo, un aparato que hace décadas está saqueando la provincia, que concibe la política como negocio personal robando para hacerse ricos".

Respecto al peronismo, afirmó que "solo mira a los bonaerenses trabajadores como presas para ser exprimidos a impuestos" y denunció que "despilfarra la plata de todos y la reparte entre sus amigos".

Además, culpabilizaron a ese sector del estado actual del país: "Ya fracasaron y nos hundieron en la miseria" y evaluaron que "tras perder la presidencia, contra Milei, se replegaron en el Estado provincial como aguantadero político".

Sin embargo, con la mira puesta en los comicios, contrastaron: "Pero ahora tenemos una oportunidad crucial. Armaron para este 7 de septiembre esta elección separada de la nacional para salvarse ellos y seguir arruinándonos la vida. Tenemos que levantarnos, ir a votar y que cada boleta violeta sea un grito de libertad".

La justificación del uso del Nunca Más

Después de la polémica que generó la publicación de la foto que LLA se tomó en La Matanza para dar comienzo de manera oficial a la campaña electoral bonaerense, los libertarios respaldaron el uso del término Nunca Más, asociado al reclamo de organismos de derechos humanos: "¿Por qué decimos kirchnerismo Nunca Más? Porque hicieron que la provincia sea la más insegura del país", replicaron.

Y continuaron con una enumeración de argumentos contra el kirchnerismo: "Porque en la Provincia los buenos viven encerrados y los delincuentes libres. Porque hicieron que millones de bonaerenses vivan en la miseria. Porque usan el dinero de nuestros impuestos sólo para hacer clientelismo. Porque arruinan día a día el futuro de millones de chicos".

"Y la única manera de tener una provincia distinta es que ellos sean parte del pasado, un mal recuerdo, que Nunca Más ganen una elección", manifestaron.