Un diputado se burló de Mauricio Macri por el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO

Luego de haberse oficializado el acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para los comicios de octubre, el diputado nacional Esteban Paulón lanzó una chicana durante la sesión en la Cámara de Diputados , donde alzó un cartel con la leyenda "Karina Conducción".

Legislativas La LLA y el PRO competirán juntos en CABA tras el acuerdo cerrado entre Karina Milei y Mauricio Macri

El secretario general del Partido Socialista llevó su imagen impresa en el cartel hacia el recinto del Congreso - donde se debate la aprobación de los proyectos de aumentos a las Universidades y del Garrahan, y el veto a la ley de ayuda a Bahía Blanca - en el que se ve al expresidente Mauricio Macri vestido de pastelero, junto a la frase "Karina Conducción".

La chicana del diputado hace referencia al trabajo que ejercía la hermana del presidente Javier Milei, ya que se dedicaba a ser pastelera. Actualmente, Karina ocupa el rol de Secretaria General de la Presidencia.

"El partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires le entregó la llave a (Javier) Milei. Voy al Senado para cerrarle la puerta al ajuste, la violencia política y la entrega de derechos. Es tiempo de construir una alternativa democrática y valiente", indicó Paulón en sus redes sociales, donde además reafirmó su candidatura a senador nacional por la provincia de Santa Fe.

Voy al Senado para cerrarle la puerta al ajuste, la violencia política y la entrega de derechos.

Es tiempo de construir una alternativa democrática y valiente. pic.twitter.com/LOUoPlclgA — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) August 6, 2025

La gigantografía del diputado se da un día después de que se oficializara el acuerdo entre el partido de Milei y el de Macri para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Comandado por la hermana del Presidente, el PRO tendrá el 5to y 6to lugar de la lista conjunta de candidatos a diputados nacionales.

Hasta el momento no están confirmados los dirigentes libertarios de los cuatro primeros puestos ni los del partido amarillo de los dos lugares siguientes en la boleta de diputados nacionales por la Ciudad.

En el caso de la nómina de senadores, se da casi por hecho que la liderará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que estará secundada por un representante de LLA, dejando al PRO fuera de los puestos con chances.