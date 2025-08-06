miércoles 6 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Un diputado se burló de Mauricio Macri por el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO

Un diputado santafesino llegó al congreso con un poster que intentaba graficar la conducción política de Karina Milei sobre Mauricio Macri.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de haberse oficializado el acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para los comicios de octubre, el diputado nacional Esteban Paulón lanzó una chicana durante la sesión en la Cámara de Diputados, donde alzó un cartel con la leyenda "Karina Conducción".

Lee además
jp morgan recomendo invertir en acciones argentinas, y celebra la alianza pro-lla en buenos aires
Consejo

JP Morgan recomendó invertir en acciones argentinas, y celebra la alianza PRO-LLA en Buenos Aires
Karina Milei y Mauricio Macri llegaron a un acuerdo para ir juntos en CABA.
Legislativas

La LLA y el PRO competirán juntos en CABA tras el acuerdo cerrado entre Karina Milei y Mauricio Macri

El secretario general del Partido Socialista llevó su imagen impresa en el cartel hacia el recinto del Congreso -donde se debate la aprobación de los proyectos de aumentos a las Universidades y del Garrahan, y el veto a la ley de ayuda a Bahía Blanca- en el que se ve al expresidente Mauricio Macri vestido de pastelero, junto a la frase "Karina Conducción".

La chicana del diputado hace referencia al trabajo que ejercía la hermana del presidente Javier Milei, ya que se dedicaba a ser pastelera. Actualmente, Karina ocupa el rol de Secretaria General de la Presidencia.

"El partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires le entregó la llave a (Javier) Milei. Voy al Senado para cerrarle la puerta al ajuste, la violencia política y la entrega de derechos. Es tiempo de construir una alternativa democrática y valiente", indicó Paulón en sus redes sociales, donde además reafirmó su candidatura a senador nacional por la provincia de Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1953127783988707628&partner=&hide_thread=false

La gigantografía del diputado se da un día después de que se oficializara el acuerdo entre el partido de Milei y el de Macri para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Comandado por la hermana del Presidente, el PRO tendrá el 5to y 6to lugar de la lista conjunta de candidatos a diputados nacionales.

Hasta el momento no están confirmados los dirigentes libertarios de los cuatro primeros puestos ni los del partido amarillo de los dos lugares siguientes en la boleta de diputados nacionales por la Ciudad.

En el caso de la nómina de senadores, se da casi por hecho que la liderará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que estará secundada por un representante de LLA, dejando al PRO fuera de los puestos con chances.

Temas
Seguí leyendo

Finalmente el PRO cerró alianza nacional con el mileísmo

La Libertad Avanza va sola a las legislativas en San Juan

Cumbre PRO: el macrismo aún no confirma alianza electorales con el mileísmo

La Libertad Avanza buscará unificar las campañas bonaerense y nacional

Radicales "dialoguistas" anunciaron que se sumarán al bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Ya comenzó la vigilia en la parroquia porteña de San Cayetano

La danza de nombres de candidatos del orreguismo con la incorporación del bloquismo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente Juan Atampiz, cuestionado por ediles y el SEP por tener ñoquis en el municipio de Zonda, entre ellos a su esposa y cuñada.
Grave denuncia

Revuelo en Zonda por denuncias de decenas de "ñoquis" y esposas designadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

El comerciante Sergio Muñoz, actualmente detenido con prisión domiciliaria.
Delitos sexuales

Un comerciante sanjuanino está sospechado de drogar y violar a su empleada de limpieza

Imagen ilustrativa
Delincuentes cibernéticos

Un vecino de Rivadavia fue estafado en $3.500.000 tras recibir un mensaje engañoso

Grave denuncia contra un mayorista de San Juan por hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo
Acusaciones

Grave denuncia contra un mayorista de San Juan por hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo

Tras la entrega de computadoras a los docentes sanjuaninos, llegará el turno de los alumnos de 5to y 6to Grado.
Educación

Tras el inicio de entrega de computadoras a docentes sanjuaninos, ¿cuándo las recibirán los alumnos?

Te Puede Interesar

Ferreterías sanjuaninas registraron nuevos aumentos, ¿por el dólar o la inflación?
Suba de precio

Ferreterías sanjuaninas registraron nuevos aumentos, ¿por el dólar o la inflación?

Por Celeste Roco Navea
El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la amante
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"

Josemaría junto a Filo del Sol han conformado el proyecto de cobre Vicuña. 
Minería

Los tres pedidos de los empresarios y proveedores mineros sanjuaninos al CEO de Vicuña

Imagen ilustrativa
Atraco

Un chofer de Uber fue asaltado por sus pasajeros en un barrio de Chimbas