Quiénes son los interlocutores de Marcelo Orrego con La Libertad Avanza en Buenos Aires

Fuentes del orreguismo reconocieron que “todavía no hay nada” definido, y que “prima el frío” en torno a las tratativas. Aun así, algunos dirigentes admitieron que el contacto existe y que, en política, nada está cerrado hasta último momento. Desde el oficialismo libertario sanjuanino, en cambio, la versión fue desmentida de plano. El diputado nacional José Peluc, presidente del partido La Libertad Avanza en la provincia, afirmó que no hay negociaciones en marcha. “Eso no va”, dijo ante la consulta de Tiempo, y recordó que en junio el Congreso partidario resolvió ir a las elecciones nacionales sin integrar frentes.

No obstante, en el orreguismo relativizan las palabras del diputado libertario. “Peluc no tiene la última palabra. Esto se define entre el Gobernador y el Presidente”, deslizó una fuente cercana a Orrego en estricto off the record. En ese contexto, en San Juan también comenzaron a circular posibles nombres para encabezar una eventual lista conjunta: el empresario Martín Turcumán —hombre alineado con La Libertad Avanza, pero con buen vínculo con el orreguismo— suena como posible primer candidato a diputado nacional. En segundo lugar, trascendió el nombre de Laura Palma, actual ministra de Gobierno de la provincia.

El caso de Mendoza, donde La Libertad Avanza selló una sorpresiva alianza con el radicalismo que lidera Alfredo Cornejo, sirve de antecedente directo. Durante meses se negó la posibilidad de un acuerdo, pero finalmente el 24 de julio se oficializó la unidad de ambos espacios, en busca de repetir el resultado del ballotage 2023. En aquella provincia, la vicegobernadora Hebe Casado fue clave: mantuvo diálogo directo con Javier Milei y contribuyó a evitar el "teléfono descompuesto" entre ambos gobiernos.

En San Juan, las relaciones tampoco son nuevas. Desde el inicio del mandato, Orrego colaboró con la administración Milei, facilitando en el Congreso el acompañamiento de sus diputadas Nancy Picón y María Moreno a iniciativas del oficialismo nacional. Si bien el Gobernador marcó diferencias puntuales —como en el caso del presupuesto universitario y el aumento a jubilaciones—, puede interpretarse que hay una afinidad conceptual.

Recientemente -el lunes- el gobernador Cornejo estuvo en San Juan. Participó del evento organizado por Panorama Minero, Argentina Cobre 2025 como parte de la Mesa del Cobre que preside Orrego. Los dos mandatarios provinciales tienen buena relación y una vinculación económica por los distritos. Aunque no hubo declaraciones entorno a los frentes electorales, en el entorno del sanjuanino dieron por hecho que hubo una charla en ese sentido.

image

La minería fue uno de los factores de acercamiento entre Orrego y Karina Milei. Hubo una charla entre ambos en el Argentina Day durante la Prospectors & Developers Association of Canada, la convención minera más importante del mundo. "Ella muy sorprendida de las oportunidades que ofrece la minería y del posicionamiento de San Juan con el cobre. Tanto ella como como el secretario de finanzas Quirno estuvieron toda la feria acompañando", indicaron a Tiempo de San Juan en marzo. La foto de Karina con Orrego no dejó de lado tampoco el dato político. Todos los gobernadores en esa postal pertencen al sector dialoguista y colaboraron con las manos levantadas de sus legisladores en casi todos los proyectos mileístas que llegaron al Congreso.

Por su lado, Peluc insiste en que no habrá alianzas. En el último acto público de los libertarios locales, realizado en el Hotel Syrah, relató ante la militancia que tuvo una conversación reciente con Karina Milei. Según el legislador, El Jefe expresó su descontento con el acuerdo libertario-radical en Mendoza y reafirmó la línea nacional: “La idea es ir solos con LLA en las provincias. Tenemos que trabajar mucho para eso”, le habría dicho.

En ese marco, en el entorno libertario aseguran que la única posibilidad de un viraje es una decisión directa desde la cima del partido. “Solo si llega una bajada de línea presidencial podría cambiar algo”, reconocieron. El llamado de El jefe puede llegar. Es más, algunos aseguraron que Orrego tiene la puerta abierta y la pelota está en su lado de la cancha. Aparentemente, el Gobernador analiza el escenario y los posibles condicionantes que pueden surgir. Por ejemplo, un pedido de la Casa Rosada para jugar juntos en el 2027.