En Buenos Aires insinúan que Milei y Orrego están cerca de un acuerdo electoral: qué dicen en San Juan

Este lunes, a escasos tres días para el cierre de frentes electorales, estipulado por la Justicia Electoral para el 7 de agosto, el diario La Nación dio un pantallazo de las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores. "Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que este año eligen senadores, tienen avanzadas las tratativas para hacer una coalición y competir con – y no contra – los violetas en los comicios nacionales. Marcelo Orrego (San Juan) también tiene alguna chance de cerrar un pacto con la Casa Rosada. Claudio Poggi (San Luis), directamente se bajó de la contienda nacional para devolver el favor que la Casa Rosada le hizo en mayo cuando no postuló una lista en las elecciones provinciales puntanos", escribió Jastreblansky.

La misma periodista, días antes, había informado en la red social X: "Varios gobernadores y dirigentes esperando reunirse con Karina Milei y "Lule" Menem de acá al miércoles por posibles alianzas electorales. Atentos a Frigerio, Zdero, Sáenz, Orrego, Luis Juez". Además, hoy lunes "el semáforo de las alianzas libertarias" de C5N pintó a San Juan en amarillo como señal de "un posible acuerdo" entre Orrego y Milei en horas decisivas para el cierre de alianzas.

Es claro que, en Buenos Aires, la rosca indicó que hubo acercamientos entre el Gobernador y la Casa Rosada. Sin embargo, en San Juan, el diputado Peluc, quien también tiene el rol de presidente de La Libertad Avanza provincial, echó por tierra un posible acuerdo. El libertario sanjuanino, que pertenece al riñón de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, más conocida como El Jefe, expresó que el partido tomó la decisión en junio de no integrar un frente electoral. Remarcó que el Consejo y el Congreso partidario votaron por unanimidad la determinación de ir solos en las legislativas del 26 de octubre. Ante la consulta sobre la publicación de Jastreblansky en La Nación, Peluc manifestó: "Eso no va", y descartó cualquier alianza.

No obstante, fuentes del orreguismo afirmaron en varias ocasiones que Peluc no es quien tiene la última palabra. "Es una cuestión que se arregla entre Gobernador y Presidente", deslizaron desde el oficialismo local, sin dar mayores precisiones sobre las eventuales charlas entre los dos dirigentes. Hay expectativas dispares en el entorno del Gobernador. Un sector aspira a lograr un acuerdo en Buenos Aires y no pierden las esperanzas hasta el último minuto. Otros no están tan convencidos. Mientras que el libertario destacó que existe la adhesión libre de otros partidos, pero bajo las condiciones de La Libertad Avanza.

La postura del Gobierno provincial tiene un antecedente fresco por su cercanía temporal: el acuerdo entre La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical en Mendoza. Durante meses pareció imposible la unidad de las fuerzas políticas, pero finalmente sucedió. El 24 de julio, el Gobierno mendocino confirmó el acuerdo electoral con Javier Milei. El frente Cambia Mendoza, liderado por el gobernador radical Alfredo Cornejo, irá aliado con el partido del Presidente. El objetivo de la alianza es repetir el apoyo electoral de 2023, cuando Milei obtuvo más del 70% en el ballotage.

Al igual que con Orrego, hubo una sintonía entre Cornejo y Milei desde el inicio del mandato libertario. El mendocino fue uno de los aliados parlamentarios de la Casa Rosada, acompañando reformas clave. Sin embargo, también hubo tensiones, como los cruces por el reparto de ATN y los impuestos a los combustibles, que derivaron en iniciativas conjuntas de los gobernadores patagónicos. En ese escenario, la vicegobernadora Hebe Casado fue una figura central. Con línea directa con Milei, tejió puentes para mantener el diálogo activo incluso en los momentos de mayor tensión. “Mi vínculo con Javier fue para eliminar el teléfono descompuesto. En algunos casos llegaban informaciones incorrectas o había terceros en disputa que transmitían datos erróneos”, declaró Casado en una entrevista con el diario Los Andes.

El sanjuanino también colaboró activamente con Milei en el Congreso. En una línea similar a la mendocina, el mandatario provincial envió a sus diputadas nacionales —Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno— a acompañar las iniciativas libertarias. Hubo pocas excepciones en las que Orrego marcó una postura diferente como el presupuesto universitario y el aumento a las jubilaciones. Quedará ver el proceder de las legisladoras en la insistencia del veto. Probablemente, el sentido del voto de las sanjuaninas esté atado al eventual acuerdo electoral. Para el Gobierno nacional es vital el equilibrio fiscal y si el Congreso rechaza el veto, pone en riesgo la política económica.

Aunque Peluc afirme y ratifique que no hay ningún tipo de chance de una alianza en San Juan, en el orreguismo son cautelosos y esperan una definición de El Jefe. El libertario manifestó que La Libertad Avanza no participará de un frente salvo que exista alguna bajada de línea presidencial. ¿Puede suceder? Es bastante improbable que llegue una comunicación libertaria que contradiga al diputado nacional justamente porque pertenece al sector de Karina, quien toma las decisiones políticas y es la dueña del partido.

En el último acto público de los libertarios sanjuaninos, en el Hotel Syrah, Peluc contó que charló con Karina durante el encuentro con los presidentes de los partidos de los 24 distritos. El 31 de julio, el legislador nacional comentó ante la militancia que El Jefe no estaba contenta por la unidad de La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical en Mendoza. "La idea es ir solo con LLA en las provincias. Tenemos que trabajar mucho para eso", manifestó.