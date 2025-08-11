Bondarenko, el candidato de Milei en La Matanza, dijo que le hubiera gustado competir con Cristina

Maximilano Bondarenko , candidato por La Libertad Avanza (LLA) por la Tercera Sección Electoral , calificó las elecciones de la P rovincia de Buenos Aires (PBA) como la "elección madre", ya que en ella "se define el futuro de una nación".

De cara a los próximos comicios provinciales del 7 de septiembre , Bondarenko reconoció que la Tercera Sección "es un territorio hostil", debido a que el kirchnerismo siempre resultó ganador de las elecciones en esa sección.

Sin embargo, el excomisario se mostró optimista y sostuvo que lo que tiene que ganar son "las ideas y el hartazgo de la gente".

"El kirchnerismo ha dejado el conurbano devastado, se asemeja a países tercermundistas", criticó el candidato. En esa misma línea, manifestó que la fuerza política siempre ganó con la "ingeniería electoral".

"La gestión en el conurbano fue patética. No tienen propuestas, ideas ni saben como gestionar", aseguró Bondarenko en declaraciones a Radio Rivadavia.

Si bien compite contra la actual vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, remarcó que le "hubiera encantado" competir contra la expresidenta Cristina Kirchner.

Sobre las propuestas de seguridad que llevará a la Legislatura provincial, el candidato del partido violeta indicó que propondrán un esquema "similar" al que tiene la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Dentro de ese esquema, Bondarenko afirmó que impulsarán las leyes de reiterancia al igual que la baja de la edad de imputabilidad.

"No hay un solo plan de seguridad en PBA, y todavía quedan dos años más de tortura para los bonaerenses", expresó sobre la gestión a cargo de Axel Kicillof.

Sobre el final, el excomisario remarcó la necesidad de que la gente vaya a votar y fiscalizar, ya que es "la elección que tienen que ganar" sobre el "último bastión" del kirchnerismo.

"La instrucción para la campaña bonaerense es caminar el territorio, entrar a todos los barrios y convencer a la gente de que vaya a votar y fiscalizar. Esto no es una elección por una candidatura, es una elección de ideas".

Y concluyó: "El arma más potente que tenemos es la palabra".

Bondarenko será cabeza de lista en la Tercera Sección y estará escoltado por la diputada del PRO María Sotolano.