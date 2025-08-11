lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones PBA

Bondarenko, el candidato de Milei en La Matanza, dijo que le hubiera gustado competir con Cristina

El dirigente llamó a "terminar con el kirchnerismo", a menos de un mes de las trascendentales elecciones bonaerenses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Maximilano Bondarenko, candidato por La Libertad Avanza (LLA) por la Tercera Sección Electoral, calificó las elecciones de la Provincia de Buenos Aires (PBA) como la "elección madre", ya que en ella "se define el futuro de una nación".

Lee además
se reunieron kicillof, maximo kirchner y massa: ¿quien reemplazara a cristina en la tercera seccion?
Elecciones bonaerenses

Se reunieron Kicillof, Máximo Kirchner y Massa: ¿Quién reemplazará a Cristina en la tercera sección?
apartaron a 24 policias de la bonaerense, por trabajar para el candidato libertario en la tercera seccion
Medida

Apartaron a 24 policías de la bonaerense, por trabajar para el candidato libertario en la tercera sección

De cara a los próximos comicios provinciales del 7 de septiembre, Bondarenko reconoció que la Tercera Sección "es un territorio hostil", debido a que el kirchnerismo siempre resultó ganador de las elecciones en esa sección.

image

Sin embargo, el excomisario se mostró optimista y sostuvo que lo que tiene que ganar son "las ideas y el hartazgo de la gente".

"El kirchnerismo ha dejado el conurbano devastado, se asemeja a países tercermundistas", criticó el candidato. En esa misma línea, manifestó que la fuerza política siempre ganó con la "ingeniería electoral".

"La gestión en el conurbano fue patética. No tienen propuestas, ideas ni saben como gestionar", aseguró Bondarenko en declaraciones a Radio Rivadavia.

Si bien compite contra la actual vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, remarcó que le "hubiera encantado" competir contra la expresidenta Cristina Kirchner.

Sobre las propuestas de seguridad que llevará a la Legislatura provincial, el candidato del partido violeta indicó que propondrán un esquema "similar" al que tiene la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Dentro de ese esquema, Bondarenko afirmó que impulsarán las leyes de reiterancia al igual que la baja de la edad de imputabilidad.

"No hay un solo plan de seguridad en PBA, y todavía quedan dos años más de tortura para los bonaerenses", expresó sobre la gestión a cargo de Axel Kicillof.

Sobre el final, el excomisario remarcó la necesidad de que la gente vaya a votar y fiscalizar, ya que es "la elección que tienen que ganar" sobre el "último bastión" del kirchnerismo.

"La instrucción para la campaña bonaerense es caminar el territorio, entrar a todos los barrios y convencer a la gente de que vaya a votar y fiscalizar. Esto no es una elección por una candidatura, es una elección de ideas".

Y concluyó: "El arma más potente que tenemos es la palabra".

Bondarenko será cabeza de lista en la Tercera Sección y estará escoltado por la diputada del PRO María Sotolano.

Seguí leyendo

Aprobaron el séptimo proyecto con RIGI, relacionado a la energía

Un histórico referente radical, sobre Alfonsín y la actualidad de la UCR: "Si estuviera vivo, los cagaría a patadas"

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones

CAME informó una fuerte caída del consumo

Trump promete echar a los "sin techo" de Washington, y despliega la Guardia Nacional

¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas

Milei se defendió contra Ian Moche y dice que no utilizó las redes sociales como Presidente

Milei creo un portal web para acelerar las privatizaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El Jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin
¡Cuidado!

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin

Te Puede Interesar

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
"Entradera"

Encapuchados atacaron a golpes a un anciano y lo asaltaron en su departamento en Chimbas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

La granada. Foto: Gentileza Radio del Sur. 
Este lunes

Tremendo hallazgo en Rawson: un niño de 9 años encontró una granada en la calle

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones
Legislativas 2025

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones