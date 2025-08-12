Sin acuerdo, el Gobierno de San Juan y gremios docentes volverán a reunirse el jueves

Este lunes se llevó a cabo la segunda sesión de la mesa paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDA, UDAP y AMET, sin lograr un acuerdo salarial. Tras más de una hora de debate y la presentación de propuestas por ambas partes, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 14 de agosto a las 14:00 horas.

Escenario ¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Novedad Las estaciones de servicio sanjuaninas serán promotoras turísticas: de qué se trata la propuesta

En la negociación, el Ministro de Economía y Finanzas de la provincia, Roberto Gutiérrez, destacó los aumentos salariales otorgados en lo que va del año, señalando que estos han superado a la inflación, y reiteró la voluntad del Ejecutivo de continuar mejorando las condiciones laborales de todos los trabajadores estatales. No obstante, subrayó la difícil situación económica que atraviesa tanto el país como la provincia, cuya economía depende en gran parte de fondos provenientes de Nación.

Pese a las propuestas del Gobierno, los gremios docentes expresaron su preocupación por la falta de incrementos previstos para ciertos meses del año.

En ese contexto, los sindicatos plantearon una serie de pedidos adicionales, entre ellas:

Aumento de 18 puntos en el nomenclador.

Incorporación de ítems E66, E60 y E68 (conectividad).

Compromiso para actualizar las radios.

Proceso de titularización docente.

Regularización urgente de los expedientes de cobro, algunos de los cuales llevan más de seis meses de demora.

Los representantes sindicales también manifestaron su intención de que las paritarias se realicen de forma mensual o bimestral, para una mejor adecuación a los cambios económicos y una gestión más eficiente de los recursos.

Cabe recordar que el Gobierno propuso inicialmente:

Un aumento en octubre que contemple la variación del IPC de julio, agosto y septiembre.

Otro incremento en diciembre, basado en la inflación de octubre y noviembre.

Una actualización de las asignaciones familiares en agosto, calculada según el IPC de mayo, junio y julio.

Sin consenso, las partes acordaron continuar el diálogo el próximo jueves. Desde UDA, se informó que el gremio realizará reuniones internas con su órgano estatutario para analizar lo ocurrido y preparar su posición de cara a la nueva ronda de negociación.