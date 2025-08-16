sábado 16 de agosto 2025

Punto de vista

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que refleja la "oscura e hipócrita agenda de los progres caviar"

El presidente de la Nación publicó un posteo en X donde se suma a la polémica sobre el retrato que hace Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, de los argentinos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei, presidente de Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina

Después de conocerse que el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, había proyectado en su sala de la Residencia de Olivos para diputados e integrantes de su Gabinete la película Homo Argentum, protagonizada y producida por Guillermo Francella, ahora el mandatario se expresó al respecto en su cuenta de la red social X, donde resaltó que el film “evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)“.

Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei escribió en tres párrafos una particular crítica política y social inspirada en el retrato de lo que podría interpretarse como “argentinidad” que hace la película dirigida por la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat.

“La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, escribió el Presidente y explicó que “cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste (SIC) ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”.

“Woke”, “zombies” o “progre” fueron términos que Milei utilizó para refererir a los personajes retratados en 16 historias independientes dentro de la película por el protagonista Francella y los actores de reparto, entre los que destacan Dalma Maradona, Eva De Dominici o Miguel Granados. Sobre este tipo de personas, el presidente argentino remarcó que los “aspectos salientes de su existencia es (SIC) ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)”.

image

El film de Cohn-Duprat-Francella generó críticas especialmente en redes sociales, donde usuarios -en algunos casos críticos de cine- remarcaron que los personajes centrales sintetizan en un argentino “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”.

En ese sentido, Milei aseguró que “les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

El texto completo de Milei

HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE

La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).

A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía).

Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos.

VLLC!

PD: no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura...

FUENTE: Infobae

