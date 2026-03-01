domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

El Verdinegro visita a Tristán Suárez con la ilusión de seguir de racha: formación tentativa, hora y por dónde ver el partido

San Martín disputará este domingo la tercera fecha de la Primera Nacional. Ariel Martos repetiría la base del equipo que viene de sumar en el torneo y avanzar en Copa Argentina, con Luciano Riveros entre los convocados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
639633978_889709783972883_6788148152719381485_n

San Martín volverá a presentarse lejos del Hilario Sánchez este domingo, cuando se mida ante Tristán Suárez por la fecha 3 del campeonato de ascenso. El duelo está programado para las 20.30 en el estadio 20 de Octubre y aparece como una oportunidad ideal para seguir sumando en el arranque del certamen.

Lee además
allanan una casa de san martin y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego

Allanan una casa de San Martín y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego
la presentacion cinematografica de alpine con franco colapinto para la nueva temporada de f1
Cuenta regresiva

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

El equipo que conduce Ariel Martos atraviesa días alentadores. Al empate conseguido en el debut se le sumó una victoria en casa y, entre semana, la clasificación a una nueva instancia de la Copa Argentina. Ese combo de resultados fortaleció el ánimo del plantel, que acumula cuatro puntos y se mantiene expectante en la Zona B.

Pensando en el compromiso en Buenos Aires, el cuerpo técnico no proyecta grandes modificaciones. La idea es respaldar a la base que viene respondiendo dentro de la cancha. En ese escenario, los once que se perfilan son: Velazco; Murrillo, Osores, Cocca, Álvarez; Jaurena, Mercado, Hachen; González; Lattanzio y Fúnez.

Dentro de la lista también aparece Luciano Riveros, el joven surgido de Unión de Villa Krause, que empieza a ganar terreno y se ilusiona con tener minutos en esta temporada.

Para los hinchas que no puedan acompañar al equipo, la transmisión estará disponible por la plataforma LPF Play, que actualmente permite el acceso mediante un registro sin costo.

Con un funcionamiento que invita al optimismo y la meta clara de ser protagonista, el Verdinegro buscará en territorio bonaerense otro resultado que lo mantenga bien posicionado en la lucha por el ascenso.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

Independiente venció 2-0 a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

La Selección Argentina Femenina Sub 20 se clasificó al Mundial de Polonia tras golear a Colombia

Leandro Paredes tomó la palabra tras los silbidos de la Bombonera: mirá lo que dijo

Boca no hizo valer el peso de La Bombonera y terminó empatando con Gimnasia de Mendoza 1-1

Unión ganó en Villa Krause y quedó como líder provisorio del Apertura

Suspendieron a un tenista argentino por arreglo de partidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
peligra la finalissima: qatar suspendio su actividad deportiva y el partido no se jugaria
Alerta máxima

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber