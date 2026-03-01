El Verdinegro visita a Tristán Suárez con la ilusión de seguir de racha: formación tentativa, hora y por dónde ver el partido

San Martín volverá a presentarse lejos del Hilario Sánchez este domingo, cuando se mida ante Tristán Suárez por la fecha 3 del campeonato de ascenso. El duelo está programado para las 20.30 en el estadio 20 de Octubre y aparece como una oportunidad ideal para seguir sumando en el arranque del certamen.

El equipo que conduce Ariel Martos atraviesa días alentadores. Al empate conseguido en el debut se le sumó una victoria en casa y, entre semana, la clasificación a una nueva instancia de la Copa Argentina. Ese combo de resultados fortaleció el ánimo del plantel, que acumula cuatro puntos y se mantiene expectante en la Zona B.

Pensando en el compromiso en Buenos Aires, el cuerpo técnico no proyecta grandes modificaciones. La idea es respaldar a la base que viene respondiendo dentro de la cancha. En ese escenario, los once que se perfilan son: Velazco; Murrillo, Osores, Cocca, Álvarez; Jaurena, Mercado, Hachen; González; Lattanzio y Fúnez.

Dentro de la lista también aparece Luciano Riveros, el joven surgido de Unión de Villa Krause, que empieza a ganar terreno y se ilusiona con tener minutos en esta temporada.

Para los hinchas que no puedan acompañar al equipo, la transmisión estará disponible por la plataforma LPF Play, que actualmente permite el acceso mediante un registro sin costo.

Con un funcionamiento que invita al optimismo y la meta clara de ser protagonista, el Verdinegro buscará en territorio bonaerense otro resultado que lo mantenga bien posicionado en la lucha por el ascenso.