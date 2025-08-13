Estudiantes de China participaron de una visita institucional en el Ministerio de Gobierno

La ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó en la sala Huarpes una reunión destinada a dar impulso a la continuidad del proyecto educativo de intercambio estudiantil “Building Intercultural Bridges 2018-2025”, que une a los tres institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan con la Jinrui School de Shanghái, en la República Popular China. En la ocasión, también estuvo presente la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.

Durante el encuentro, Palma subrayó el respaldo brindado desde el Ministerio de Gobierno a esta iniciativa, que incluyó la colaboración en la organización y definición del itinerario del viaje de los estudiantes, contribuyendo a garantizar el éxito de su experiencia académica y cultural en el extranjero.

La propuesta, dirigida por la MBA BN Prof. Alicia Areche, parte de la convicción de que cada unidad educativa es un núcleo natural de conocimiento y de innovación, capaz de generar acciones creativas que trasciendan fronteras. A través de este convenio, estudiantes de ambos países participan en un intercambio cultural y académico que utiliza el inglés como lengua común, constituyendo la primera experiencia en la que jóvenes locales y extranjeros interactúan exclusivamente en ese idioma dentro de un marco institucional.

La delegación de la Jinrui School estuvo integrada por trece estudiantes y dos acompañantes locales. En 2024, un grupo de jóvenes sanjuaninos residió temporalmente en Shanghái, y ya se prevé una nueva misión para febrero de 2026.

En la reunión participaron autoridades de las instituciones educativas argentinas: la Dra. Ana Graffigna, directora del Colegio Central Universitario Mariano Moreno (CCUMM); la Prof. Celina Trifonoff, directora de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín (ECLGSM); la especialista Lic. Fernanda Rostagno —o en su reemplazo la Prof. Noelia Santandreu—, directora de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (EIDFS); y la Mag. Rosa Ferrer, secretaria académica de la UNSJ. También asistió Gemma Juárez de Castillo, madre de la estudiante sanjuanina Giuliana Castillo.

Al cierre del encuentro, Palma afirmó que este puente intercultural no sólo fortalece la proyección internacional de San Juan, sino que también fomenta el respeto, la cooperación y la comprensión mutua entre culturas, destacando que el apoyo logístico y organizativo del Ministerio es una inversión en el futuro académico y humano de los jóvenes.