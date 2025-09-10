Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei hablará por cadena nacional el lunes 15

El presidente Javier Milei tiene programado dirigirse a los argentinos y argentinas a través de la cadena nacional el lunes 15 de septiembre a las 21 horas para presentar el Presupuesto 2026. Esta información fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles.

La decisión de Milei de usar este formato para el anuncio se produce en un momento político crucial. Llega tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en medio de fuertes críticas a su enfoque de comunicación. Además, el presidente recientemente reorganizó la estructura de su Gobierno, incluyendo la formación de una mesa política nacional.

Al optar por la cadena nacional, Milei busca exponer las principales líneas de su gestión para el próximo año directamente a la ciudadanía, sin intermediarios. La presentación del Presupuesto es de gran importancia para el país, ya que es el documento que establece las prioridades de gasto y las proyecciones económicas del Ejecutivo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965777602091872582&partner=&hide_thread=false El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.



