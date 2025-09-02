martes 2 de septiembre 2025

Legislatura

Un proyecto tributario de Orrego generó un cortocircuito entre el justicialismo y Franco Aranda

El Gobierno busca la implementación de un nuevo sistema de administración tributaria subnacional. Sin embargo, el peronismo no firmó el despacho de comisiones. En cambio, el ahora aliado del Partido Justicialista en el frente Fuerza San Juan, el massista Franco Aranda, sí rubricó. Eso generó malestar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
54761246783_c45d89f98c_c

El gobernador Marcelo Orrego impulsó un proyecto clave para garantizar la continuidad en la recaudación de impuestos en San Juan, pero la discusión legislativa dejó al descubierto tensiones dentro del arco opositor. La iniciativa plantea la puesta en marcha del Sistema Único de Administración Tributaria Subnacional (SUATS), un mecanismo surgido tras la derogación de un convenio anterior por decisión del Gobierno nacional.

La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos. video
Plan oficial

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria
laura palma, en off the record: discipula de orrego, su gestion en el ministerio y el analisis de su futuro politico
Streaming de Tiempo

Laura Palma, en Off the record: "discípula" de Orrego, su gestión en el ministerio y el análisis de su futuro político

El nuevo esquema, fruto de un convenio firmado con el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS) el 3 de julio y ratificado por el Decreto N° 1079-MEFyH-2025, busca sostener la eficiencia en el cobro de tributos como los impuestos vehiculares y de sellos.

Según la letra chica del proyecto oficialista, el acuerdo establece las responsabilidades de CEATS en cuanto a la provisión y mantenimiento del sistema, y las de la administración provincial en su implementación, además de la designación de agentes de percepción. También fija retribuciones tanto para CEATS como para la empresa E-PAGOS S.A., encargada de procesar los pagos a través de su plataforma.

En el debate de comisiones del lunes, el justicialismo y el libertario Fernando Patinella se negaron a firmar el despacho de comisión, mientras que desde el oficialismo ratificaron su intención de llevar el tema al recinto aun sin el consenso necesario. El giojista Mario Herrero fue uno de los más reticentes, y el bloque peronista en su conjunto decidió posponer la definición hasta una reunión de interbloque.

En ese escenario, la postura del massista Franco Aranda generó ruido: el exintendente capitalino y actual aliado del PJ en el frente Fuerza San Juan sí firmó el despacho. Esa jugada expuso fisuras en el armado opositor y dejó al descubierto incomodidades en la mesa peronista.

“El justicialismo ni Patinella acompañaron un despacho. El Franco, sí. Estaban molestos los del PJ”, deslizó una fuente legislativa en estricto off the record.

El proyecto completo

1739 CO MJE Nº 0048 APROBAR CONVENIO PARA LA VINCULACIÓN AL SISTEMA UNIFICADO DE ADM. TRIBUTA

